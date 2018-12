Kezdődik a téli szezonális ellenőrzés

Elkezdődött a hagyományos téli élelmiszerlánc-ellenőrzés, az akció év végéig tart, és szinte minden, az ünnepekhez kötődő termékre, valamint az ilyenkor kiemelt forgalmat bonyolító vállalkozásra kiterjed – közölte az Agrárminisztérium.

Az akció célterületei között ezúttal is megtalálhatók az előállítók és a forgalmazók: így a zöldség-gyümölcs árusok, valamint a piacok, vásárok édességpultjai, vendéglátó standjai is számíthatnak az ellenőrök érkezésére. Az édességek, a borok, a pezsgők, a szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett ezúttal is figyelnek az ellenőrök a friss húsokra, a halakra és haltermékekre, a pácolt, füstölt, nyers vagy főtt húskészítményekre és a különféle virslikre.