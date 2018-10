Kevesebbet dolgozunk az unióban mért átlagnál

Az Európai Unió átlagánál kevesebbet, átlagosan heti 40,6 órát dolgoztak a magyar munkavállalók tavaly – derül ki az Eurostat friss jelentéséből. Az uniós statisztikai hivatal adatbázisa szerint a legtöbbet a izlandiak dolgoznak, 44,6 órát, őket követik a görögök és az osztrákok. A teljes munkaidős foglalkoztatottaknak Dániában kell a legkevesebb órát munkával tölteniük, kevesebb mint 39 órát.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy hazánkban elsősorban a teljes munkaidős foglalkoztatás az elterjedt, a részmunkaidősök száma alacsony, ráadásul arányuk folyamatosan csökken. Ennek oka részben az, hogy a nem teljes munkaidősök keresete nem elegendő a megélhetéshez. Emellett a statisztikában szereplők jelentős része a valóságban teljes munkaidőben dolgozik, ám a közteherfizetés elkerülése érdekében a munkaadó négy vagy hat órára jelenti be. Az ő számuk is csökken, mivel a munkaerőhiány kikényszeríti a tisztességes, rendezett foglalkoztatási jogviszonyt is.

A részmunkaidősök száma a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 210 ezer fő körül mozog, az elmúlt években több tízezer fővel csökkent. Szintén a szakemberigény miatt jellemző, hogy akit korábban ténylegesen részmunkaidőben foglalkoztattak, mára teljes állásba felvette a munkaadó. A részmunkaidősök az Eurostat adatai szerint jellemzően 18 és 22 óra között dolgoznak, nálunk az óraszám az átlaghoz képest magasabb.

Hazánkban szintén nem elterjedt a bejelentett másodállás. A munkavállalók elenyésző része, kevesebb mint öt százaléka vállal a főállása mellett bejelentett, kiegészítő munkát. Számuk tavaly nagyjából 67 ezer fő volt. Többségük férfi. Szintén csökkent a nemek közötti bérkülönbség, 2016-ban 14 százalékot mért az uniós statisztikai hivatal. Ezzel az adattal azon tagállamok közé tartozunk, ahol kisebbek a nemek közötti bérkülönbségek, bizonyos országokban ez jóval 20 százalék fölött van.