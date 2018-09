Kevés a hazai életbiztosítás

A lakosságnak csupán pár százaléka gondoskodik a családtagokról

Habár a statisztikák szerint naponta 360 haláleset történik Magyarországon, mind­össze 700 ezer kockázati életbiztosítást tartanak nyilván a hazai biztosítók. Ráadásul sokszor előfordul, hogy egy ember több ilyen biztosítást is köt, az adatok pedig azt tükrözik, hogy a lakosság mindössze néhány százaléka él a gondoskodás ezen formájával – figyelmeztet közleményé­ben az OVB Magyarország pénzügyi tanácsadó. Kiemelték: az ilyen biztosítás rendkívül fontos anyagi segítséget nyújthat már életünkben is, halálunk után pedig a szeretteinknek adhat pénzügyi biztonságot. Megelőzve, hogy ne kerüljenek szorult helyzetbe egy bankkölcsön, hitel vagy akár a temetés költségei miatt.

Az OVB arra is felhívja a figyelmet, hogy bár a kockázati életbiztosítás elsődleges szolgáltatása a haláleseti térítés, sok olyan termék van a piacon, amely rokkantság esetén is fizet. Ráadásul minél előbb vágunk bele, annál alacsonyabb a biztosítási díj is, mert az az életkor előrehaladtával emelkedik. Sok esetben a biztosító az életkort az aktuális év és a születési év különbözeteként határozza meg, így például egy 40 éves családfenntartó esetében a december 31-én megkötött szerződés akár 10 százalékkal kedvezőbb is lehet, mint a január 1-jei. Ráadásul utóbbinál a magasabb díj nem csupán azt jelenti, hogy az első biztosítási évben kell többet fizetnünk, hanem a szerződés teljes fennállása alatt magasabb lesz a díjunk. Azért is érdemes idejében gondolni az életbiztosításra, mert ha időközben esetleg valamilyen betegséget diagnosztizálnak nálunk, az jelentősen megemelheti a fizetendő díjat, esetleg el is lehetetleníti a biztosítási szerződés megkötését.

A közlemény idézi Póth Viktort, az OVB Vermögensberatung Kft. üzletfejlesztési igazgatóját, aki kiemelte: Magyarországon sok család rendelkezik 7-8 millió forintos jelzáloghitellel, ez a tartozás pedig a szerződő fél halálával az örökösökre száll. A személyes fájdalmon túl borzasztó anyagi megterhelést is róhat rájuk, ha nem gondoskodunk róluk időben, pedig akár napi 50-60 forintért is megtehetnénk mindezt. A szakember szerint a havi nettó keresetünk 50-60 szorosa lenne az a biztosítási összeg, amely mellett nyugodtan alhatunk, hiszen egy tragédia esetén így öt évig is fenntarthatnánk a család korábbi életszínvonalát.

A kockázati életbiztosítások feltételeiben az egyes társaságok sokszor lényegesen eltérő kizárásokat és mentesüléseket alkalmaznak, ezért nagyon fontos a biztosítási feltételek alapos áttanulmányozása, valamint ugyanilyen lényeges, hogy tisztában legyünk az életbiztosításokhoz kapcsolódó alapfogalmakkal is – tette hozzá az OVB.