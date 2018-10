Kétgyerekesek nagy esélye

A csok bővítése jelentősen növeli az érdeklődést a támogatás iránt

Pénzintézetek és lakáspiaci szakértők is kedvezőnek minősítették a kormány múlt heti döntését a csok mellé felvehető támogatott kölcsön felső határának 15 millió forintra emeléséről. Többek szerint a változás elsősorban a kétgyermekes családoknak kedvez azzal, hogy a jövőben ők is jogosultak lesznek akár 10 millió forintnyi kamattámogatású hitelre.

Kedvezőnek értékelték a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) tervezett módosításait a távirati irodának nyilatkozó pénzintézetek. A Budapest Bank szerint az intézkedések hatására az ügyfelek szélesebb köre igényelhet majd az eddiginél nagyobb támogatást, ami tovább növeli az érdeklődést a csok iránt. Az Erste Bank fontos lépésnek nevezte a csok kiterjesztését, amely támogatja a kormány lakásépítéseket és -korszerűsítéseket előtérbe helyező programját, és összhangban van a családtámogatási elképzelésekkel is.

A pénzintézet jelezte: a bővített csokkal az első lehetséges időponttól az ügyfelek rendelkezésére áll.

– Szükség volt a csok bővítésére ahhoz, hogy a lakásépítések üteme ne törjön meg – ezt már Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke mondta az MTI-nek. A szakember ugyanakkor arról is beszélt, várják a részletes szabályozást, amelyből kiderül, hogy lesz-e változás például a támogatott ingatlanok méretében, vagy érvényes lesz-e a csok életkortól függetlenül mindenkire, aki kiskorú gyermeket nevel. Az ÉVOSZ fontosnak tartaná, hogy szélesedjenek a támogatási lehetőségek a lakásfelújításoknál is, mert sokan így szeretnének otthont teremteni. Várják azt is, hogy milyen kormányzati segítséget kaphatnak azok, akik nem jogosultak a csokra. Koji László az ÉVOSZ javaslatai közül kiemelte, hogy az új lakások ötszázalékos forgalmi adójának kivezetése után terjesszék ki az áfa-visszatérítés lehetőségét a kész lakásokra és az ingatlanfelújításokra.

– A változások nagyobb lehetőséget jelentek a kétgyermekes családoknak, mint a háromgyerekeseknek. Az összes folyósított támogatási összeg és az igénylések száma alapján eddig is a kétgyermekesek vették fel a csokot nagyobb számban, esetükben a támogatás arra szolgált, hogy a lakás egy szobával bővüljön, hogy kellemesebb otthont teremtsenek vagy jobb környezetbe költözzenek – mondta Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője, aki szerint a még előnyösebb lehetőségeket valószínűleg igénybe is fogják venni az érintett családok. A szakértő szerint a lépés kedvező feltételeket biztosít ugyan, ugyanakkor a hitel előfeltétele a biztos önerő, amely például a fiatalabb korosztály, a pályakezdők esetében nem feltétlenül áll rendelkezésre.

Mint ismert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön bejelentette: a kétgyerekes családokra is kiterjesztik a 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatású hitel lehetőségét, a háromgyerekeseknél pedig a támogatott kölcsön felső határa 15 millió forintra emelkedik.