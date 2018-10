Két héten keresztül szerelik a Délit, de közben már a jövőjét tervezik

Amikor bezárják, akkor lehet majd tesztelni, mennyire is hiányzik Buda pályaudvara

Karbantartás miatt csütörtökön két hétre bezár a Déli pályaudvar, az elővárosi vonatok Kelenföldig járnak. Időközben újra fellángolt a vita: szükség van-e a Délire mint vasúti végállomásra.

Október 4-től 17-én éjfélig ideiglenesen bezár a Budapest-Déli pályaudvar. A két hét alatt olyan karbantartási munkákra kerül sor a vágányokon, a váltókon, a forgalmat irányító biztosítóberendezésen, a felsővezeték-hálózaton, az alagút rézsűjén, a támfalakon, a peronokon, amelyeket a vonatforgalom fenntartása mellett nem lehet elvégezni – közölte a MÁV-Start.

A munkálatok idején a Déliben szünetel a vonatközlekedés, a jegypénztár és az ügyfélszolgálat, emiatt módosul az érintett vasútvonalak menetrendje. Az elővárosi vonatok többnyire Kelenföldig járnak majd, az IC-k más fejpályaudvarra futnak be.

Az utasoknak az a része, akik Pestre igyekeznek, a 4-es metróval elérik a céljukat, azonban azoknak, akik Észak-Budán dolgoznak, mindenképpen időveszteséget okoz a pályaudvar lezárása. A Közlekedő Tömeg civil szervezet azt javasolja a BKK-nak, hogy a lezárás idejére egyes buszjáratok útvonalát úgy módosítsák, hogy pótolják a kieső vonatokat.

Érdekes, hogy a Déli 2015-ös, kényszerű lezárása idején is fellángolt a vita a fejpályaudvar jövőjével kapcsolatban. (A fejpályaudvar szakkifejezés olyan pályaudvart jelöl, amely a szerelvények számára egyben végállomást jelent.) Talán véletlen, de most is az ideiglenes lezárás előtti napokban vetették fel szakemberek, hogy a Déli és a Nyugati régóta esedékes, meglehetősen költséges építészeti és műszaki rekonstrukcióját egy új, úgynevezett átmenő forgalmú főpályaudvar építésével váltanák ki.

A Budapesten kialakult vasúti szerkezet lényege, hogy az országból sugárirányban befutó fővonalak a körvasútra csatlakoznak, amely elosztja a szerelvényeket a fejpályaudvarok között. A tervezett átmenő forgalmú főpályaudvar – egy föld alatti átkötés segítségével – a nyugat–kelet irányú forgalmat átvezetné a város alatt. Ezzel a Déli és a Nyugati fejpályaudvari – végállomási – szerepe megszűnne, így felszabadulna rengeteg vasútüzemi terület, vagyis értékes építési telkek jönnének létre mindkét helyszínen.

Egy, a közelmúltban rendezett szakmai fórumon a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi ­agglomerációért felelős államtitkára azt javasolta, hogy vizsgálják meg a Déli és a Nyugati pályaudvar alagutas összekötésére vonatkozó terveket és a beruházás lehetőségét, amelyre szerinte európai uniós források is szerezhetők.

Fürjes Balázs magyarázata szerint a terv megvalósításával megoldódna Budapest átjárhatósága az elővárosi, távolsági vasúti közlekedésben, valamint a vasúti teherszállítás számára is. Az ügyben nincs még döntés; meg kellene vizsgálni az alagút megépítésének lehetőségét, el kellene végezni a szükséges vizsgálatokat és megvalósítási tanulmányokra lenne szükség.

Az államtitkár úgy vélte, hogy ma már nincs szükség fejpályaudvarokra. A szóban forgó konferencián Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési ­Múzeum főigazgatója, a BKK korábbi vezetője úgy fogalmazott, hogy amennyiben a tervezett alagút és a hozzá kapcsolódó rendszer létrejönne, a vonat metrószintű közlekedési eszközzé válna Budapesten.