Keresik az állampapírokat

Cél, hogy az adósság csökkentése mellett a devizahányad is mérséklődjön

Tegnap is a tervezettnél több állampapírt tudott értékesíteni az adósságkezelő, a rövid futamidőnél közel az eredeti duplájára is bőven volt kereslet. A mostanában előforduló árfolyam-ingadozások miatt egyre fontosabb, hogy ütemesen csökkenjen az államadósságban a devizahányad.

Gond nélkül lebonyolította tegnapi ütemezett állampapír-aukcióját az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A tervek szerint 50 milliárd forintért értékesítettek volna, ehhez képest végül 63,5 milliárd forintot vont be az adósságkezelő.

Továbbra is jellemző, hogy a piaci szereplők leginkább a rövid futamidőket keresik, a hároméves futamidő esetében az ÁKK a tervezett 20 milliárdhoz képest közel a kétszeresére kapott ajánlatot, az előző aukcióhoz képest alacsonyabb hozamszint mellett. Ebből végül 28,5 milliárdot el is fogadott az ÁKK. Kevésbé volt keresett a hosszabb futamidő, a tervezett 10 milliárd helyett csak 6 milliárdot adtak el a 15 éves állampapírból.

Az ÁKK rugalmasan kezeli, hogy mennyi állampapírt ad el a rendszeres aukció­kon, egyáltalán nem számít rendkívülinek, hogy a tervezettnél akár számottevően többet adnak el, ráadásul az aukciókon kívül is vannak egyéb értékesítési lehetőségek és csatornák. Mindebben az a megfontolás is szerepet játszhat az adósságkezelőnél, hogy most még rendkívül kedvezőek a hozamszintek, amelyek azonban minden várakozás szerint a nemzetközi folyamatoknak megfelelően emelkedhetnek.

Szintén célkitűzés az ÁKK-nál, hogy az államadósság csökkentése mellett azon belül a devizahányad is rendre mérséklődjön. Mostanra ez nagyjából a teljes állomány ötödét jelenti, és indokolt a további csökkenés. Ez azért is lehet most különösen fontos, mert az elmúlt hetek folyamatai megmutatták, hogy a hazai eszközök kereskedelmében is jóval nagyobb változékonyság tapasztalható, mint korábban, aminek kockázatait a minél magasabb arányú, forintban nyilvántartott adósságállomány kezelheti.

Az ÁKK a lakossági ügyfeleket célzó termékeit is igyekszik vonzóbbá tenni. Mint azt a napokban az adósságkezelő bejelentette, több papír esetében 50 ponttal emeli a kamatot, így például a kétéves magyar állampapír esetében 3 százalékos kamattal lehet számolni. Az ÁKK szerint a lépésre az állampapírok népszerűségének fenntartása miatt volt szükség.

Jelenleg több mint 7300 milliárd forint a lakossági állampapírok állománya, a háztartási megtakarítók is elsősorban a rövid futamidőket keresik. Ismert törekvés, hogy a forintalapú, minél hosszabb futamidejű állampapírokba menjen a háztartások befektethető vagyona is, ehhez zajlik termékfejlesztés is az ÁKK-ban.