Keresettek, de drágák a garzonok

Egymillió forint fölötti négyzetméterár, átlagosan 125 ezres havi bérleti díj

Sokan sokféle okból keresik a mini­lakásokat, noha nem lehet már olcsón megúszni ezek megvásárlását sem. A felújítás igényességétől és a berendezéstől füg­gően akár 20-40 százalékkal többet kérnek egy kislakás négyzetméteréért, így Budapesten nem ritka az egymillió forint fölötti négyzetméterár sem.

Egyre keresettebbek a minigarzonok, különösen a fővárosban, ahol jelentősen megdrágultak a lakások. Figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy egy felújított, látványosan berendezett és háztartási gépekkel jól felszerelt egyszobás, 15-25 négyzetméteres kislakás négyzetméterára jócskán meghaladhatja a környék átlagárait.

Az Ingatlan.com kínálatában jelenleg is számos olyan fővárosi garzont találni, amelyek egy négyzetméterre vetített ára egymillió forint fölött van. Például egy mind­össze 15 négyzetméteres újlipótvárosi kislakást 16 millióért hirdetnek, egy VI. kerületi 19 négyzetméteres lakásért pedig 23,9 millió forintot kérnek.

– A minigarzonok ára fekvéstől és a felújítás igényességétől, a berendezéstől függően, jellemzően 20-40 százalékkal meghaladja a környék átlagos négyzetméterárait. Budapest turisták által látogatott belső kerületeiben ezek négyzetméterára túllépte az egymillió forintot. De a főváros kevésbé felkapott helyein lévő, nem annyira igényesen kialakított egyszobás kislakások esetében is a kevésnek éppen nem nevezhető 500 és 800 ezer forint közötti ár a jellemző – mondta lapunknak Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Jelenleg is számtalan minilakásként és garzonként hirdetett ingatlant lehet találni, de az OTP Ingatlanpont szerint a fővárosban tízmillió forint alatt már többnyire csak önkormányzati lakás bérleti jogát cserélnék el a bérlők, vagy éppen egy romhalmazt, esetleg végrehajtás alatt álló lakást árulnak. Sokan keresnek felújításra váró szoba-konyhát, vannak, akik csak ilyen alacsony áron tudnak lakást venni, főleg külső kerületekben.

Ilyenből is bőven akad: a fővárosban 10-15 millió forintért, vidéki nagyvárosokban már 5-7 millió forintért. Erre persze igényektől és lehetőségektől függően még nem árt rákölteni egy-két milliót. Most azonban még így is olcsóbb megoldás lehet, mint egy lakótelepi panellakás.

A Cordia minapi tájékoztatása szerint bérelni sem olcsó mulatság egy jobb garzont. Mint közölték, hosszú távú kiadás esetén az új, újszerű vagy azzal megegyező minőségben felújított – de nem luxus- és nem panorámás – garzonok átlagos havi díja 125 ezer forintra rúg Budapesten.

Valkó Dávid ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minigarzonoknak komoly hátrányai is lehetnek: gyakran leválasztott lakásból, sőt sok esetben raktárból, üzlethelyiségből, pincéből, mosókonyhából, tetőtérből alakítják ki ezeket. Vásárlás esetén nem árt jó előre tisztázni az ingatlan státusát, felmerülhetnek ugyanis jogi problémák. Például az, hogy a társasház közös tulajdonában áll, és nincs bejegyezve külön albetétként, így külön címe sem lehet az új tulajdonosnak.

Valkó Dávid hangsúlyozta, előnyei is vannak a kislakásoknak, hiszen könnyű őket takarítani, továbbá kevés holmi fér el bennük, így nincs hely felesleges tárgyaknak. Ráadásként alacsony rezsiköltséggel lehet számolni.

A belsőbb kerületek lakberendezési magazinjaiba illő minigarzonjait többnyire városi fiatalok keresik, akik a jó helyszín és alacsony fenntartási költségek miatt választják ezt a megoldást. Szintén ezt a piacot célozzák meg a rövid távú lakáskiadásra szakosodott tulajdonosok. Az OTP Ingatlanpont szerint vannak befektetők, akik kifejezetten a lepukkant, olcsón megszerezhető kislakásokra utaznak, azokat megveszik, felújítják, berendezik és jelentős haszonnal adják tovább.