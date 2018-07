Kedvezményes finanszírozás társadalmi szervezeteknek

Hátrányos helyzetű csoportokat támogató kezdeményezések juthatnak akár 150 milliós hitelhez

Július közepétől juthatnak kedvező feltételekkel forráshoz társadalmi szervezetek az osztrák Erste Bank az Euró­pai Unió által támogatott programjában – jelentették be a pénzintézet részben állami tulajdonban lévő, hazai leányvállalatának illetékesei.

Az Erste csoport június közepén írt alá a hét országra – köztük Magyarországra – kiterjedő garanciamegállapodást az Európai Beruházási Alappal, amelynek révén a társadalmi vállalkozások és szervezetek alacsonyabb kamat- és kevésbé szigorú fedezeti követelmények mellett részesülhetnek egy 50 millió eurós hitelkeretből.

Szalay Orsolya, az Erste Bank Social Banking területének vezetője elmondta, az uniós garanciális háttér a bank számára is nagy könnyítést jelent, mivel ez mérsékli a finanszírozási megállapodás esetleges bedőléséből adódó kockázatokat. Ráadásul eddig az Erste piacain az eddig tapasztalatok kedvezőek, a 90 napon túli hátralékba került, vagyis hivatalosan nem teljesítő besorolásúnak számító hitelek aránya elhanyagolható, és a kisebb, de még kezelhető lemaradások aránya is mindössze 2-3 százalék a bank piacain.

Lapunk kérdésére Szalay elmondta: a legtöbb szervezetnek az 50 milliós keret szokta a megoldást jelenteni, ez az, amiből meg tudják oldani a működésükhöz szükséges feladatokat, és ez jellemzően az az értékhatár, amit biztonsággal törleszteni is tudnak. A maximális összeg 150 millió forint, ezt eddig még kevesen használták ki. A pénz felhasználását fordíthatják eszköz- vagy ingatlanbeszerzésre, de olyanra is volt példa, hogy a programban részt vevő vállalat a rezsiköltségei kezelésében kapott segítséget.

Kérdésünkre Szalay Orsolya elmondta, a kedvezményes hitelre kiválasztott szervezetek egy részét igyekeznek piaci befektetőknek, angyal, kis-vagy adott esetben nagybefektetőknek bemutatni, amennyiben olyan ötlettel vagy termékkel állnak elő, amelyek piacra is vihetők.

Példaként felhozott egy olyan okosszemüveget, ami felismeri a jelbeszédet, ezzel nagy segítséget jelenthet a kommunikációban a látássérülteknek. Másik példaként egy olyan közösségi munkatér létrehozását említette, amivel gyerekkel otthon lévő nők tudnak visszatérni a munkaerőpiacra úgy, hogy közben együtt lehetnek a családjukkal.

A programnak lényegi eleme, hogy a szokásos hitelszerződésekhez képest jelentősen könnyebben, kevesebb papírmunkával és igazolással juthatnak forráshoz az igénylők. Ezzel együtt is átesnek a pályázó vállalatok kockázatelemzésen, és ellenőrzi a bank is, hogy megfelelően használják-e fel a pénzt, illetve az Európai Uniónak is van jogköre bármikor leellenőrizni, hogy rendeltetésszerűen hasznosítják-e a közösségileg garantált hitelt.