Kártalanítják a Real Reisen utasait

Az idei erős kereslettel bíró turisztikai szezonban sem volt piaci indoka az iroda csődjének

Megvonták a hét elején a budapesti székhelyű Real Reisen utazási iroda utazásszervezésre vonatkozó jogosultságát, mert a cég csődbe ment. Az iroda külföldön tartózkodó több mint negyven utasát a napokban hazaszállítják, két további csoport azonban már nem tud elindulni a görögországi pihenésre. Minden érintett ügyfél visszakapja a befizetett pénzt az iroda vagyoni biztosítékából.

Nem ért véget a nyárral a külföldi utazások időszaka, még tart a szezon, és ahogy egész évben, szeptemberben is erős forgalmat bonyolítanak az utazási irodák. Az alacsonyabb árkategóriájú görögországi pihenésekre szakosodott Real Reisen előzetesen csődöt jelentett az illetékes Budapest Főváros Kormányhivatalánál, egyúttal kérték a tevékenységük felfüggesztését, ennek következtében vonta vissza hétfőn az utazá­sszervezésre vonatkozó jogosultságát a hatóság – közölte lapunkkal a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) marketing- és kommunikációs bizottságának tagja.

Bakó Balázs a buszos görögországi utazások szervezésére szakosodott Real Reisen Utazási Iroda Kft. kapcsán mondta ezt, amelyről az Index hétfőn megírta: felfüggesztették a fővárosi cég jogait a magyar utazási piacon, ami azt jelenti, hogy mostantól nem szervezhetnek utakat, nem hirdethetnek ilyen lehetőséget, illetve nem szedhetnek be részvételi díjat a potenciális ügyfelektől, vagyis nem folytathatják az utazásszervezőkre vonatkozó – egyébként – szigorú előírások szerinti tevékenységüket az elkövetkező egy évben.

– Jelenleg is Görögországban tartózkodik az iroda mintegy 42 fős magyar csoportja, de pánikra semmi ok: a társaság weboldalán is tájékoztatja ügyfeleit, hogy az Aegon biztosítónál letétbe helyezett kötelező vagyoni biztosítékból biztonsággal hazahozzák az utasokat, akiknek egyébként is lejárt mostanra a turnusuk. Nem zavarta meg és nem rövidítette le a nyaralásukat az időközben bejelentett csőd. Már úton van a segítség – emelte ki a MUISZ képviselője a kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján.

Mint mondta, két további buszos csoport indult volna görög üdülőhelyekre a jövő hétfőn, illetve az azt követő héten, az érintett utasok azonban már nem tudnak élni a Real Reisennél megvásárolt utazási lehetőséggel.

– A kint tartózkodók hazaszállítása után a pórul járt ügyfelek kártalanítása következik, a biztosító a kaucióból mindenkinek visszautalja a befizetéseket. A várakozások szerint fennakadás nélkül zajlik majd a jogszabály által meghatározott folyamat, és az előzetes információk szerint úgy tűnik, hogy bőven elegendő lesz a cég vagyoni biztosítéka arra, hogy mindenkit kártalanítson – jegyezte meg.

Az ügyfelek kárigényükkel közvetlenül az Aegon biztosítóhoz fordulhatnak, ha pedig az utazási dokumentumokra van szükségük, a Real Reisen is felkereshető, a cég ugyanis – Bakó Balázs szavai szerint – az eljárásban példásan együttműködik a hatósággal.

Bakó Balázs kitért rá, hogy bár még nincsenek konkrét forgalmi adataik, az idén – ahogy a turizmus más területein is – a hivatásos szervezőknél befizetett utazások száma jelentősen megnőtt a korábbi évekhez képest.

Mint mondta, már a szezon elején látni lehetett, hogy kedvező lesz az idei mérleg, mivel nagyon sok előfoglalás érkezett az irodákhoz, és egész nyáron jelentős volt a kereslet, így voltak, akik már nem is jutottak el arra a külföldi pihenőhelyre, amit eredetileg terveztek, mivel elfogytak a szezon kezdetén kínálkozó lehetőségek.

Görögország, Törökország, Horvátország, Olaszország, Spanyolország, illetve a terrortámadásoktól a korábbi években megtorpant Egyiptom népszerű a kiutazó magyarok körében. Főként a charterjáratokkal elérhető utak fogytak a nyáron, de számottevő az az utazói réteg is, amely a Real Reisen által is kínált olcsóbb, busszal megközelíthető, apartmanos elhelyezést biztosító tengerparti lehetőségekre fizetett be.

– Tavaly a Green Holidayen kívül nem történt hangzatos bedőlés, ahogy az idei erős szezonban sem volt piaci indoka az iroda csődjének – jegyezte meg a MUISZ képviselője. Hangsúlyozta, hogy az iparági jelzések szerint vannak olyan desztinációk, ahová jelenleg is nagyon nehéz szabad helyet találni, olyan sokan kiutaznak – az élénk érdeklődés várhatóan október végéig kitart.