Kampány: Kapj rá a halra a Balatonnál!

A Balaton partján folytatódik a roadshow a hét végén: ma és holnap a VI. Fonyódi harcsafesztiválon jelenik meg a Kapj rá! halfogyasztást ösztönző országos kampány.

A magyar tenger partján megrendezendő fesztivál közönsége nem csak a híres balatoni halászlé, a petyek készítésébe nyerhet ezúttal betekintést, amely egy különleges, Balatonra jellemző halétel: a levest pontyból, harcsából és keszegből készítik sűrűre főzött lecsós alapon, rövid lével. A híres étel mellett számtalan egyéb halas finomságot is kóstolhatnak a látogatók – hívták fel lapunk figyelmét a szervezők.

A Balaton környékén sok halfélét ehetünk: ponty, keszeg, harcsa és fogas-süllő is szerepel a tóparti éttermek étlapján. A fonyódi harcsafesztivál évek óta nagyon népszerű, hiszen nemcsak halas finomságokat ízlelhetnek az odalátogatók, de szórakoztató programokból, gasztronómiai bemutatóból sem lesz hiány.

A Kapj rá! kampány az augusztus 24–25-i fonyódi rendezvényre füstölt halas falatokkal érkezik, emellett érdekességeket és különleges recepteket is találhatnak a látogatók. A gyermekek halakkal kapcsolatos ügyességi feladatokat oldhatnak meg, színezhetnek és társasjátékozhatnak is, aki pedig az ínycsiklandó falatok után a színpad felé veszi az irányt, több sztárfellépővel is találkozhat a kétnapos rendezvényen.