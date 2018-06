Jövőre változatlan marad a kafetériára szánt keret

A belföldi fogyasztást a Szép-kártyával ösztönzik tovább

Nem csökken a kafetériára rendelkezésre álló összeg – közölte Gulyás Gergely a tegnapi Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: amikor a kafetéria-rendszer bevezetése megtörtént, az volt a cél, hogy a munkavállalók a jövedelmük egy részét kedvezőbb feltételekkel kaphassák, mára azonban az adózás feltételei lényegesen kedvezőbbé váltak, ezért azt javasolják, hogy béremelésekben adják oda a munkáltatók az adócsökkentés és gazdasági növekedés nyomán felszabaduló forrásokat. A kafetériára a belföldi fogyasztás és turizmus erősítése érdekében a Szép-kártya marad – ismertette a miniszter.

Gulyás Gergely a héten beterjesztett adójogi változásokról szólva elmondta: a szociális hozzájárulási adó mértéke, amely öt éve még 27 százalék volt, jövőre további két százalékkal 17,5 százalékra csökken. A gazdasági növekedés függvényében további adócsökkentések lehetnek a következő években, reményeik szerint négy év múlva a szociális hozzájárulási adó mértéke 11,5 százalék lehet – tette hozzá.

Kitért a családi adókedvezmény további növelésére is és arra, hogy a nyugdíjasoknak munkavállalás esetén csak személyi jövedelemadót kell majd fizetniük. Felidézte azt is, hogy az UHT és az ESL tej áfája is öt százalékra csökken, amivel jövőre húszmilliárd forintot spórolhatnak a családok. Az egészségügyi kockázatot jelentő ételek-italok népegészségügyi adója ugyanakkor átlagosan húsz százalékkal nő.