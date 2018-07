Jövő héten rajtol a Balatonon a Kékszalag

Hatszáznál is több árbócos rajtol el jövő hét csütörtökön a balatonfüredi kikötőből, és várhatóan több tízezer nézője lesz a kontinens legnagyobb tókerülő vitorlásversenyének, az idén ötvenéves Kékszalagnak.

– Az Erste Nagydíj- és a Kékszalaghoz tartozó kicsiknek meghirdetett Kékpántlika-verseny idén is több lesz egy sporteseménynél. Mert ha azt vesszük, hogy az egy hajóban ülő öt-hat sportolóval egy-egy hozzátartozó érkezik a Balatonhoz, akkor a hatszáz hajóval számolva ez már háromezernél is több szurkolót jelent. Biztos vagyok benne: idén is sokan érkeznek majd családostól. Lévén a Kékszalag egy körverseny, a különböző üdülőhelyek strandjáról, a mólókról, a Bahart személy- vagy sétahajóinak fedélzetéről több ezer nyaraló gyönyörködhet majd a vitorlássport legkiválóbbjait felsorakoztató izgalmas és látványos hajósünnepi eseményekben – mondta lapunknak a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke.

Kollár Lajos szerint az 50. Kékszalag Erste Nagydíj iránt soha nem tapasztalt médiaérdeklődés is mutatkozik, a versenyt az M1 és M4 csatorna is közvetíti. – A Kékszalag a balatoni nyár egyik legkiemelkedőbb turisztikai rendezvénye. Fellendíti a vendéglátóhelyek, szállodák forgalmát, növeli a vízen kívüli rendezvények iránti vonzalmat. A verseny apropóján hozzánk érkező és a Balatonnál hosszabb időt eltöltő sportolók és családtagjaik szívesen töltekeznek vízi sporton kívüli élményekkel is – fűzte hozzá a sportági vezető.