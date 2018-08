Jön az új adósságfék

A piacszabályozó a rögzített feltételek felé terelné a hitelfelvevőket

Hivatalosan is megjelentek az új szabályok, amelyek októbertől a lakossági hitelfelvevők túlzott eladósodottságát hivatottak megakadályozni. Az eddig is működő rendszer átalakításában a Magyar Nemzeti Bank még inkább a rögzített kamatozású jelzáloghitelek irányába terelné a bankokat és az ügyfeleket is, mivel a mostaninál minden valószínűség szerint csak magasabbak lehetnek a költségek.

Tegnap hivatalosan is megjelent a rendelet, amivel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tovább ösztönzi a fix kamatozású jelzáloghitelek igénybevételét – közölte a jegybank.

A már korábban is hatályban lévő adósságfékszabályok módosítására az MNB szerint azért volt szükség, hogy a háztartások kamatkockázati kitettségét és a kevésbé kiszámítható, változó kamatozású hitelek súlyát tovább mérsékelje. A jegybank afelé terelné a lakosságot és a hitelintézeteket is, hogy a mostani, történelmien alacsony kamatszinteket kihasználva rögzítsék minél hosszabb futamidőre a szerződések feltételeit.

Jelenleg rekordalacsonyan vannak a kamatok, azonban a nemzetközi folyamatokat látva ez elkerülhetetlenül változni fog, miután a hazai pénzpolitikára legnagyobb hatással lévő Euró­pai Központi Bank is hamarosan a feltételek szigorítását tervezi, így érdemes a mostani kamatszinteket rögzíteni hosszabb távra.

Ez mindkét félnek előnyös lehet: a felvevők költségei évekre előre kiszámíthatóak, s a banknak is jó, hogy ezáltal ügyfele hosszú távon is törleszteni tud, ami a hitelintézetnek értelemszerűen tervezhető bevételt jelent. A változó kamatozású hiteleknek gyakran alacsonyabb a költsége, viszont az újonnan kihelyezett hiteleknél már túlnyomó többségben vannak a rögzített feltételekkel értékesített termékek.

Az MNB kiemelte: a változó vagy a rövidebb időre rögzített kamatozású lakáshiteleknél előfordulhat, hogy kedvezőtlen kamatváltozás esetén jelentősen megemelkednek a törlesztőrészletek.

Az új, jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) szabályai szerint az október 1-jét követően befogadott, öt évet meghaladó futamidejű jelzáloghitel-kérelmeknél – a hitel kamatperiódusainak hosszától ­függően – a jelenleginél alacsonyabb JTM-limiteket kell alkalmazni.

A módosult előírások így azt is biztosítják, hogy kedvezőtlen kamatváltozás esetén a háztartások megfelelő jövedelmi tartalékkal rendelkezzenek. A magasabb jövedelemmel rendelkezők – a nagyobb törlesztési képességük miatt – továbbra is magasabb havi törlesztés mellett vehetnek fel hitelt.