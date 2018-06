Széles kör jár jól az adóváltozásokkal

Kedden kerül a parlament elé a 2019-es törvényjavaslat

Kedden kerül az Országgyűlés elé az adószabályok jövő évi átfogó módosítása – tudtuk meg a frissen kinevezett adóügyi államtitkártól. A szabályegyüttesről Izer Norbert azt mondta: a szaktárca a közteherviselés egyszerűsítésének nehéz és szerteágazó feladatában próbál nagyobb lépéseket megtenni. – Az adócsökkentés ugyanakkor jövőre is folytatódhat – jegyezte meg az államtitkár: a korábban megindított kedvező intézkedések újabb eleme jöhet, ezek alapján a családok, a cégek és a nyugdíjasok számára is kedvezően alakulhatnak a rendelkezések.

A tervek szerint kedden terjeszti a törvényhozás elé a Pénzügyminiszté­rium a jövő évi adóváltozásokról szóló törvénytervezetet.

– A javaslat számos újítást tartalmaz majd, a mostani változtatások célja elsősorban a közteherviselés egyszerűsítése, az adózási feladatok megkönnyítése – mondta lapunknak a szaktárca adóügyi államtitkára. Izer Norbert ennek kapcsán arról beszélt: az elmúlt években megannyi ponton változtak az adószabályok, a módosítások megalkotásakor minden esetben a gazdaság versenyképességének növelése volt a legfontosabb szempont.

– Az adózásban nemcsak az egyes adókulcsok csökkentése vagy az adóhivatal munkájának színvonala számít, hanem az is, hogy könnyen és rövid idő alatt vagy éppen nehézkesen és hosszadalmas munkával lehet eleget tenni az adóügyi adminisztrációnak – mondta Izer Norbert. Úgy fogalmazott: az utóbbi években több nagy adócsökkentés is volt idehaza, most az egyszerűsítés, az egységesítés ügyében is újabb érdemi lépéseket kell tenni. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a munkába minél több szakmabelit szeretnének bevonni.

– A mostani, nyári adócsomagot ősszel újabb követi majd, ez is mutatja, hogy a kormányzat szeretne az adószabályok egyszerűsítésének nehéz és szerteágazó feladatában minél nagyobb lépéseket megtenni – hangsúlyozta Izer Norbert. Szerinte az őszi időpont kellő lehetőséget kínál arra, hogy a szakma széles rétege kifejthesse álláspontját a tervbe vett rendelkezésekről. Úgy vélte, az együttműködés a közteherviselésben is kiemelkedő fontosságú.

Az eljárási, adminisztrációs szabályok összetett módosítása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a következő esztendő ne hozna adócsökkentést.

– A korábbi években jó néhány köztehermérséklési program vette kezdetét, ezek közül több jövőre is folytatódhat – mondta Izer Norbert. Kifejtette: 2016-ban indult el a két gyermeket nevelő szülők adókedvezményének növelése, a folyamat 2019-ben ér a végére. Ennek megfelelően a következő esztendőben is ötezer forinttal emelkedik az adókedvezmény mértéke, az érintett nagyjából 380 ezer család adója már havonta negyvenezer forinttal csökken.

Emellett folytatódhat a vállalkozások által fizetendő úgynevezett szociális hozzájárulási adó mérséklése is. A közteher a mostani 19,5 százalékról 17,5 százalék csökken, ha a hazai versenyszféra munkaadói megfelelő mértékben emelik idén a munkavállalók fizetését. Izer Norbert megemlítette azt is, hogy a nyugdíjas munkavállalók után fizetendő bizonyos közterheket is eltörölhetik.

– Ezek alapján az mondható el – összegzett az államtitkár –, hogy egyszerűbb adminisztrációt és csökkenő adóterheket hozhat a következő esztendő.