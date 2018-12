Jól fogy a pulyka karácsony előtt

A tenyésztőknek időben fel kell készülniük az ünnepi időszak keresletére

Keresett áru a pulykahús az ünnepi időszakban, decemberben 20-25 százalékos forgalomnövekedésre számít az ágazati szereplőket összefogó szövetség. Az árak az idén sem változnak, a kereskedelmi láncok továbbra is 1500 forint körüli áron kínálják a pulykamellfilé kilóját.

Növekvő forgalmat vár a karácsonyi időszaktól a Magyar Pulykaszövetség.

A szervezet becslése szerint az év végi hajrában akár 20-25 százalékkal is több pulykahúst adhatnak el az országban az idén a tavaly decemberi időszakhoz képest. A kivitel azonban még ennél is nagyobb mértékben, 35-40 százalékkal haladhatja meg az egy évvel korábbi szintet. A karácsonyi szezon jelentős előkészületeket kíván a tenyésztőktől, a keltetési, nevelési, hizlalási idő hossza miatt az év végi ünnepekre szánt pulykákkal már május-júniusban számolniuk kell a gazdálkodóknak. A Gallicoop Zrt. tájékoztatása szerint a pulykahús iránti növekvő kereslet a karácsonyt megelőző egy-két hétre koncentrálódik. Ebben az időszakban elsősorban a pulykamellfilé, a felsőcombfilé és a darált hús a legkeresettebb, mintegy 30-35 százalékkal emelkedik a forgalom ilyenkor. A várakozások szerint a Gallicoop forgalma hasonló lesz, mint tavaly, idén is csaknem azonos mennyiségű pulykát vágnak, illetve darabolnak.

A szövetség a távirati irodával közölte: a meghatározó áruházláncok az idén is az elmúlt évekhez hasonló áron értékesítik a pulykahúst, kilogrammonként 1500 forint körüli fogyasztói árat jeleztek a mellfilére, a diszkontoknál ennél mintegy 50 forinttal kevesebbe kerül majd akciós áron. A belföldi értékesítés tavaly meghaladta a 32 ezer tonnát. Az export ugyanakkor valamelyest mérséklődött: a 2016-os 31 ezer tonnával szemben tavaly mintegy 26 ezer tonna volt a külföldön értékesített pulyka mennyisége. Az idei becslések alapján várhatóan 28-30 ezer tonna pulykahús kerülhet a külpiacokra. Az exportáraknál minimális emelkedés figyelhető meg a tavalyihoz képest. Az angol piacra például kifejezetten a karácsonyi időszakban szállított bőrös pulykamellfilé átadói ára 5 százalékkal nőtt a szövetség közlése szerint.

A pulykaszövetség jelezte: hazánkban a pulykahús mennyisége folyamatosan csökken: az idei százezer tonna 30 ezer tonnával marad el a tíz évvel korábbi mennyiségtől. Ennek ellenére a szakemberek szerint az ágazat helyzete stabil, a versenyképesség megőrzésében nagy szerepet játszott a forgalmi adó csökkentése, ugyanakkor a következő évek fejlesztései így is kritikus fontosságúak. Az európai uniós riválisaink ugyanis egyre erősödnek. Míg a hagyományosan legnagyobb tenyésztők, mint Németország, Franciaország, csökkentették tevékenységét, új szereplőként gyorsan fejlődik Olaszország és Spanyolország is.

Ám a leglátványosabb fejlődést így is Lengyelország produkálta: az évi 450 ezer tonna pulykahússal hat év alatt vált az EU legnagyobb ágazati szereplőjévé.