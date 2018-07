Jogilag bármilyen zaj lehet csendháborítás

A megújult dél-balatoni vasút mellett élőket zajvédő fal és rezgéscsillapító sínágyazat óvja a kellemetlen hatásoktól, a tóparti településeken viszont gyakoriak a viták a közlekedési eszközök vagy a szórakozóhelyek zajkibocsátási határértékének szabályozása miatt.

Balatonfüreden határozottan óvják a pihenőidőt megzavaró zajoktól a nyaralókat, Földváron elég volt az Együttélés alapvető feltételei című rendeletbe iktatni a csendrendeleti passzust, míg Keszthelyen enyhítették a rendelet szigorát. Azonban van, ahol évek óta nem sikerül gátat szabni például a helyiek által leg­gyakrabban panaszolt jelenség, a diszkóból hazatérő fiatalok hangoskodásának.

„Tilos éjszakánként minden olyan tevékenység végzése, készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz, valamint ha az ebből eredő zajkibocsátás túllépi a megengedhető határértéket” – olvasható Siófok 2009-ben kelt zaj- és rezgésvédelmi rendeletében.

A szabályok betartása a város leghangosabb szórakoztató negyedében, a Petőfi sétányon – köszönhetően az ott megerősített civil szolgálatnak és biztonsági rendszernek – nem okoz különösebb gondot – tudtuk meg Lengyel Róberttől, Siófok polgármesterétől. Mint mondta, a nyári főváros csendrendelete a kempingben történő, késő éjszakai hangoskodást is tiltja.

Az egyébként is nyugodt, zajmentes üdülőhelyként ismert Balatonfüreden hétköznap este 8-tól reggel 7-ig tilos a motoros fűnyírás, a csiszoló- és fűrészelőgépek használata, és a vasárnapok meg az ünnepnapok csendjét sem zavarhatják meg a fűnyírók és flexek. A zajmentes napokra vonatkozó rendelet megszegőivel szemben Füreden akár 30 ezer forintos bírság is kiszabható, Keszthelyen pedig ezért akár 50 ezer forintot is kiróhatnak a szabálysértőre.

Ugyanakkor ez utóbbi talán az egyetlen olyan balatoni város, ahol turisztikai érdekeket méltányolva július 1-jétől enyhítettek a csendrendelet szigorán.

– Vendéglátó és szórakoztató tevékenységet folytató egységekben éjfélig, pénteken és szombaton másnap hajnali két óráig engedélyezett a zeneszolgáltatás. A városi strandon éjjel két óráig, hétvégeken hajnali négyig szólhat a zene – tudtuk meg az üdülőhely jegyzőjétől, Horváth Teréztől.

Zamárdi dübörög a Balaton Sound idején – mondják a csendre váró nyaralók. A július 8-án zárult fesztivál egyik napján a túlparti csopakiaknak is „kijutott” néhány nyugalmat sértő hangeffektus a rendezvényről. Emlékezetes, öt éve az üdülőváros jegyzőjét fenyegették meg a Sound engedélyezése ­miatt, korábban a város polgármestere, Csákovics Gyula kapott életveszélyes fenyegetést.

– Volt és lesz is panasz a fesztivál okozta zajra, van még a múlt éviről is lezáratlan panaszügy, holott akkor is és az idein is profi zajszintmérők vigyázták a lakosság nyugalmát – tudtuk meg a polgármestertől. Megjegyezte: volt idén olyan nyaraló is, aki – úgymond rutinszerűen – már a Sound megkezdése előtti napokban fesztiválzaj-ártalomra panaszkodott.