Jobban kell a wifi, mint a mosógép?

Az internet számos területen könnyítheti meg és teheti jobbá az életünket. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen formában érjük el, és hogy pontosan milyen háttértudással rendelkezünk a kezelésével kapcsolatban – vezeti fel legfrissebb kutatását a UPC. Triviális, de lényeges megállapítás, hogy az internet fontosabb, mint elsőre gondolnánk. A válaszadók számára ugyanis a világháló és vele együtt a wifi közel annyira életbevágóan fontos egy háztartásban, mint a mosógép vagy a vezetékes telefon, és kétszer több felhasználónak fontosabb az otthoni netezési lehetőség, mint a tévé előfizetése. Ez a nagy sebességgel bíró internetcsomagok mellett a streamingszolgáltatások elterjedésének is köszönhető.

A magyar felhasználók több szempontot is figyelembe vesznek a megfelelő internet-előfizetés kiválasztásában, ahol először a szolgáltatás árára, a csomagban foglalt egyéb szolgáltatásokra és a letöltési sebességre fókuszálnak, valamint a jó wifi router is döntő tényező számukra. Gyakorlatilag korosztálytól függetlenül elmondható, hogy az emberek döntő többsége inkább wifin, mint vezetéken keresztül internetezik, ami mellett külön érdekesség, hogy otthoni használatban is egyre nagyobb teret hódít a mobilinternet, bár ez a ­18–29 éves korosztály körében a legnépszerűbb.

A felhasználók minden korcsoportban leginkább hordozható eszközökről szeretnek internetezni, amik közül a mobiltelefon a legnépszerűbb, ezt követi a laptop, majd az asztali számítógép, illetve a tablet és végül az okostévé. Utóbbi egyre nagyobb népszerűségnek örvend a háztartásokban, hiszen funk­cióival több eszközt is tud helyettesíteni. A legtöbb okostévé rendkívül vékony és könnyű, ráadásul az újabb modellek a Full HD-nál négyszer nagyobb felbontású, 4K-s kijelzőkkel vannak felszerelve, így egy megfelelő hangrendszerrel kiegészítve simán moziélményt lehet élvezni otthon. Operációs rendszerének köszönhetően az okostévé hasonlóan működik egy okostelefonhoz: telepíthetünk rá alkalmazásokat, bonyolíthatunk rajta videóhívásokat vagy akár internetezhetünk is.

A 18–49 évesek körében a mobiltelefon- és tablethasználatot jelentő kis képernyős internetezés a leggyakoribb, de a 65 évesnél idősebb embereknél már a nagyobb képernyős eszközök a népszerűbbek otthoni nethasználat esetén. A felmérésből az is kiderült, hogy az emberek nagy többsége pontosan tudja, mi az a router.

A megkérdezettek több mint negyede nagyon elégedett jelenlegi wifiszolgáltatásával, 40 százalékuk inkább elégedett, míg a többiek kevésbé vagy egyáltalán nem elégedettek vele. A felmérés eredményei alapján nincsenek hatalmas különbségek wifilefedettségben a különböző otthontípusokban, hiszen a családi házakban átlagosan 73 százalékos, társasházi lakásokban 81 százalékos, míg panellakásokban 80 százalékos lefedettségről beszélhetünk.

A vezeték nélküli internet routert a nappaliban helyezik el a leggyakrabban, de sokan a hálószobában tartják. Az emberek számára egyre fontosabb az is, hogy a saját kertjükben, teraszukon is tudjanak netezni, ezért a legtöbb helyen érdemes a wifijelet felerősítő eszközöket használni. Az összes korcsoportot nézve meglepően sokan gondolják, hogy a vezetéken keresztül biztosított internetszolgáltatás gyorsabb, mint a vezeték nélküli változata, amit a többszöri vagy rendszeres sebességmérésekből következtetnek ki.

Biztonsági szempontból kedvezőtlen, hogy a válaszadók 43 százaléka még mindig a gyárilag beállított wifijelszót használja, pedig számtalan veszélyforrás kihasználhatja, ha nem a lehető legbonyolultabb, speciális karaktereket is tartalmazó jelszót állítjuk be. Az emberek többsége az idegeneken kívül bárkinek szívesen megadja az otthoni wifijéhez tartozó jelszavát, pedig a legjobban akkor járna, ha vendéghálózatot állítana be hasonló esetekre. Egyértelművé vált az is, hogy bár a felhasználók egyre tudatosabban és rendszeresebben mérik a vezeték nélküli internet sebességét, ám arról, hogy ezt milyen mértékben befolyásolja a ­router helyzete vagy mi zavarhatja a jelet, már jóval kevesebbet tudnak.