Jó hangulatban erősödtek a vezető részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 532 pontos, 1,41 százalékos emelkedéssel, 38 198 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 22,3 milliárd forint volt, valamennyi vezető részvény erősödött az előző napi záráshoz képest.

Csépai Miklós, a Gránit Bank treasury értékesítési vezetője az M1 aktuális csatornán elmondta, nagyon jó a hangulat a piacokon, eléggé pozitívan fogadták az amerikai félidős választások eredményeit. Szerdán a nyitás után 1 százalék feletti pluszban volt a három fő amerikai részvényindex. Jó hangulat volt Európában is, a nyugat-európai tőzsdék 1 százalék körüli emelkedéssel tudtak zárni. A magyar tőzsdén az összes blue chip erősödött, közülük is kiemelkedett az OTP 3,4 százalékos emelkedésével. Hozzátette, a felfokozott hangulat a magyar piacon annak is betudható, hogy szerdán jelent piaczárás után a Magyar Telekom, és a Richter valamint az OTP is a héten teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését.

A Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2988 forintra erősödött, 2,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 360 forinttal, 3,40 százalékkal 10 950 forintra nőtt, forgalmuk 14,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1,50 forinttal, 0,37 százalékkal 405 forintra emelkedett, forgalma 571,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,92 százalékkal 5500 forintra nőtt, forgalmuk 2,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3699,47 ponton zárt szerdán, ez 26,29 pontos, 0,72 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.