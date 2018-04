Jelentősen bővült tavaly a magyarországi lízingpiac

Két számjegyű növekedést értek el tavaly a hazai lízingpiac mutatói, megelőzve ezzel az európai mutatókat is. A bővülés a járművek esetében a legjelentősebb, de nőtt a gépek és berendezések finanszírozása is. Az elmúlt esztendőben, éves szinten átlagosan 18 százalékkal, 613 milliárd forintra bővült a finanszírozott összeg, hasonlóan erős számokra a válság elmélyülése előtt, a 2008-as években volt példa. A lízingpiac hajtómotorja egyelőre a jármű-finanszírozás, de jelentős a növekedés a gépek és berendezések esetében is.

A Leaseurope jelentése szerint az európai lízingpiac 2014 óta fokozatosan bővül, a személyautó-finanszírozás mellett a haszongépjárművek, a gépek és ipari berendezések bővülése is jelentős. Ennek oka részben az, hogy különösen a kis- és középvállalkozások egyre érdeklődőbbek a lízingkonstrukciók iránt. Hazánkban a tavalyi év során az autóeladások negyven százalékát már valamilyen lízingkonstrukció segítségével hozták tető alá.

A képzeletbeli tortából még mindig a személyautók és haszongépjárművek hasították a legnagyobb szeletet, 23 és 19 százalékos emelkedéssel. A gépek-berendezések finanszírozása 41 százalékal, míg a termelőeszközöké 39 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Székely Balázs, a Rentasystem ügyvezetőjének elmondása szerint a tartós bérlet (operatív lízing) manapság népszerűbb, mint valaha. „A tartós bérlet a rugalmassága miatt már szinte kötelező elemmé vált felgyorsult világunkban. Az így megtakarított költségeket marketing-, HR- vagy akár technológiai fejlesztésre csoportosíthatják át a cégek. Egyre többen vannak, akiknek a fejében már meg sem fordul a vásárlás.”

A bérlet szépségei között említhető az is, hogy a bérleti szerződésnek köszönhetően csak néhány évig kell megtartani az autót, gépet vagy eszközt, mielőtt egy újabbra cserélné tulajdonosa.

Elemzők szerint ugyan az idei év is kedvező lesz a lízingpiac számára, de az sem zárható ki, hogy a növekedés valamivel visszafogottabb

lesz, és egyre jobban közelít majd az európai szinthez.