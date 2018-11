Iskolabuszprogrammal kap lendületet a járműgyártás

Akár 1500 közúti személyszállító is készülhet évente Magyarországon

Új lendületet kaphat a hazai autó­buszgyártás, a kormányzat iskolabuszprogramja és a Volán-társaságok járműigénye biztos megrendelést jelent a két hazai járműgyártónak, valamint számos beszállítónak. A debreceni ITK megkapta első nagyobb állami megrendelését.

Az élet megy tovább az Ikarus Egyedi Autóbuszgyártó csődje után. A műanyag karosszériájú elektromos, valamint hagyományos dízelhajtású csuklós buszokat fejlesztő cég elsősorban a fővárosnak szállított volna, azonban ez finanszírozási problémák miatt meghiúsult.

A hazai gyártók azonban továbbra is működnek: az elővárosi és városközi személyszállításban eddig is fontos szerepet betöltő Kravtex ezután is kész évi háromszáz jármű előállítására, a debreceni Intertanker (ITK) Holding Zrt. pedig hamarosan bekapcsolódik a járműgyártásba, miután elnyerte ötven Mercedes-Benz Connecto NG városi szóló busz végszerelését.

Az ITK tervei közt azonban nemcsak összeszerelés, hanem gyártás is szerepel: hamarosan kezdődik Debrecenben a Mercedes-Benz Reform 500 LE busz sorozatgyártása. Az első ütemben olyan alacsony belépésű városi, elővárosi buszok készülnek, amelyek első két ajtaja alacsony padlós, és amelyekhez az EvoBus Hungária Kft. szállítja a járóképes alvázat.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy a jármű motorja, váltója, futóműve készen érkezik a Mercedestől. Az ITK leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. pedig saját fejlesztésű alvázfelépítményét teszi hozzá.

A cég 2016-ban kötött hosszú távú együttműködést a Daimlerhez tartozó EvoBus Hungária Kft.-vel, melynek részeként összesen 12 típusból álló termékcsalád fejlesztését tervezik, többek között helyközi, elővárosi, városi, csuklós és turistabuszokat is gyártanak majd.

Debrecen déli ipari parkjában jövőre elkészül a vállalat 150 ezer négyzetméteres új gyára, ahol 800 embernek adnak munkát és évente mintegy ezer autóbuszt gyártanak majd.

A Kravtex nem kevesebb, mint 120 Econell 12 típusú autóbuszt adott át a Volán-társaságoknak a napokban. A járműveket Euro 6 C emissziós besorolású, környezetkímélő FPT-motorral, robotizált sebességváltóval és fejlett fedélzeti diagnosztikai rendszerrel szállítják.

Utóbbi lehetőséget biztosít akár a jármű- és menetadatok valós idejű online nyomon követésére, illetve a flottamenedzsment-rendszerekkel való együttműködésre. Az utasok kényelmét GPS-vezérlésű audiovizuális utasinformációs rendszer, valamint nagy teljesítményű klímaberendezés szolgálja. A jármű akadálymentes a kerekesszékkel és babakocsival közlekedőknek.

A Kravtex–Kühne-csoport lassan húsz éve van jelen a hazai piacon, túlélt válságokat és közlekedési koncep­ciókat.

A mosonmagyaróvári és nyugat-magyarországi gyártó 2018 és 2020 között saját forrásból kétmilliárd forint összértékű beruházási programot hajt végre, amely magában foglalja a győri és mosonmagyaróvári üzemek összesen ötezer négyzetméteres bővítését, a Kühne öntödéjének teljes körű rekonstrukcióját, valamint a megkezdett stratégiai gépbeszerzések folytatását.

A cég kapacitásai felfuttatásával akár évi 500 jármű készítését is vállalja. Jövőre pedig bemutatkozik a cégcsoport új generációs regionális busza, a Credobus lnovell 13+, amely növelt befogadóképességével, újragondolt padlókoncepciójával és kibővített szolgáltatáskínálatával szegmense egyik legsokoldalúbb terméke lesz.

A jármű ideális lesz például iskolások szállításához és más csoportos utazásokhoz.

Mint emlékezetes, az innovációs tárca a közelmúltban jelentette be iskolabuszprogramját, amelynek keretében speciális, gyerekszállításra kifejlesztett járműveket állítanak forgalomba, amelyek különleges fedélzeti szolgáltatásokat kínálnak.

Ezek közé tartozik pédául az, hogy a szülők mobiltelefonos applikáción követhetik a jármű útját, vagy ellenőrizhetik, hogy rajta ül-e a gyermekük.