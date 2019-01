Iránykeresésre és emelkedésre számítanak a Budapesti Értéktőzsdén az elemzők

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy miután a határidős indexek érdemi iránymutatással nem szolgálnak, mind a nemzetközi, mind a magyar piacon iránykereséssel indulhat a nap.

Felidézte, hogy csütörtökön a gyenge kezdés után fordulat következett be, majd pozitív tartományban zártak a nemzetközi és a magyar piacok is. Hasonlóan alakulhat a helyzet szerinte pénteken is.

Nagy András, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek kifejtette, hogy a pozitív globális befektetési hangulat határozhatja meg a kereskedés irányát a nagy nemzetközi piacokon és Magyarországon is. A BÉT-en szerinte így nagy valószínűséggel emelkedés fog bekövetkezni pénteken.

A befektetői kedvre pozitívan hat az új Fed-üzenet, amely a kamatemeléssel való kivárásra utalt, illetve az is, hogy a hónap végén a jelek szerint folytatódnak az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 11,23 pontos, 0,03 százalékos emelkedéssel, 40 795,50 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 11,3 milliárd forint volt. A Mol 8 forinttal, 0,25 százalékkal 3220 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,68 százalékkal 11 620 forintra csökkent, forgalmuk 6,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 6,50 forinttal, 1,45 százalékkal 455,50 forintra nőtt, forgalma 435 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,69 százalékkal 5820 forintra emelkedett, forgalmuk 2,2 milliárd forintot ért el.