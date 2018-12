Ingatlanpiaci rekordok

Csaknem hárommilliárd forintba kerül az idei legdrágább épület

Fél napon belül vevőre találó kis panellakás és 2,8 milliárd forintba kerülő kastély – ezek 2018 csúcstartói az egyik legnagyobb ingatlanhirdetési oldal összeállítása szerint. A lakáspiac élénkségét nemcsak az olykor kiugró árak mutatják, hanem az is, hogy több mint ezer olyan ingatlan volt az idén, amely három napon belül elkelt.

A lakáspiac 2018-ban is erős tempót diktált, a kereslet nem lanyhult, az árak is feljebb kúsztak, nem véletlen, hogy számos kiemelkedő esetre van példa.

Az Ingatlan.com év végi összefoglalója szerint az idei legdrágább ingatlan címét egy kastély kaphatja meg, amelyet tulajdonosa 2,8 mil­liárd forintért kínál eladásra. A Baranya megyei Bükkösdön lévő ingatlan az 1700-as években épült, 2400 négyzetméter lakóterületű és 16 ezer négyzetméteres park öleli körbe. A második legdrágább egy budai svábhegyi villa, melyet 2,3 milliárd forintért hirdetnek. A 2012-ben újjáépített ingatlannak csaknem 500 négyzetméteres a lakótere, öt hálószobája és liftje is van. A villához 38 négyzetméteres összkomfortos személyzeti lakás tartozik.

Egy fővárosi villáért 1,95 milliárd forintot kérnek. A budai Szépvölgyi úton a vevő ezért a pénzért luxust ígérő, 2011-ben épült, ezer négyzetméteres, hétszobás házat kap, hétezer négyzetméteres telekterülettel. Hasonló áron, 1,93 milliárd forintért kínálja tulajdonosa a felújításra szoruló Andrássy úti palotát. Az 1400 négyzetméteres épület 15 szobás, udvarán 18 autó parkolására van lehetőség. Balatonfüreden található az a balatoni panorámás, 25 szobás, 800 négyzetméter alapterületű ingatlan, amely 1,69 milliárd forintba kerül. A korábban szállodaként működő épülethez két medence tartozik, jakuzzival, szaunával.

A lakáspiac élénkségét ugyanakkor nemcsak a magas árak mutatják, hanem az is, hogy egy-egy ingatlan mennyire könnyen adható el. Az összeállítás szerint idén több mint ezer olyan lakás hirdetése fordult meg a portálon, amelyek három napon belül gazdára találtak. E szempontból a csúcsot egy III. kerületi 48 négyzetméteres, távfűtéses panellakás tartja, amelyet egy májusi napon délelőtt 10 órakor tett fel a tulajdonosa, majd este 9-kor már törölte is a hirdetést, jelezve, hogy eladta 23 millió forintért. Szintén egy napon belül kelt el egy 51 négyzetméteres dunaújvárosi lakás, egy főváros VII. kerületi, 80 négyzetméteres otthon, egy debreceni 32 négyzetméteres, távfűtéses panel, valamint egy nyíregyházi 57 négyzetméteres, kétszobás, téglaépítésű lakás is.