Ingatlaneladás közvetítői segítség nélkül?

Vita alakult ki a szakmai szereplők között arról, hogyan kellene javítani a megítélésükön

Hangzatos közlemény jelent meg a minap, amely szerint ha minden úgy megy tovább, mint eddig, nemsokára megszűnhet az ingatlanközvetítői szolgáltatás. A kereszt­értékesítő rendszert működtető Kövesdi Marcell szerint ma a közvetítők nem adnak hozzáadott értéket a folyamathoz. Állításait nagy és kis hálózat szakemberével is szembesítettük.

Régóta lappangó vitát hozott felszínre egy figyelemfelkeltő szándékú közlemény, amely szerint olyan tempóban csökken a közvetítők segítségével eladott ingatlanok aránya a magyar piacon, hogy öt éven belül gyakorlatilag megszűnhet az ingatlanközvetítés.

A közleményt kiadó Kövesdi Marcell, a keresztértékesítési rendszert működtető Házbank.hu tulajdonos-ügyvezetője megkeresésünkre megerősítette állítását, mondván, Magyarországon még nem jöttek rá arra az irodák, hogy nemcsak adatrögzítésről szól ez a szakma, hanem hozzáadott értékre van szükség. Ahhoz, hogy javuljon a helyzet, szerinte fejleszteni kellene az informatikai hátteret, és változtatni azon a gyakorlaton, hogy a nagy hálózatok tömegesen vesznek fel új munkatársakat, sokszor csupán egy hét betanítással.

– Előtérbe kellene helyezni a közösségi média használatát, az ugyanis nemcsak egy újabb platform a hirdetésre, hanem a kapcsolattartás eszköze a meglévő és a leendő ügyfelekkel. Éppen ez az egyik legnagyobb gond, hogy az ügyfél-elégedettség nincs előtérbe helyezve, aki ingatlanoshoz fordul, nem érzi azt, hogy a közvetítőnek célja megérteni, mit is szeretne ő – fejtette ki az ügyvezető.

– A fő problémának azt tartom, hogy a legnagyobb közvetítőhálózatok stratégiája a folyamatos toborzásra épül, aminek révén rengeteg olyan emberből lesz ingatlanközvetítő, akiknek nem való ez a szakma – mondta lapunk érdeklődésére

Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője. Szerinte az ingatlanszakmának nem véletlenül van rossz híre, amin képzéssel lehetne segíteni. Jelenleg is elérhető OKJ-s tanfolyam, illetve belső továbbképzésekkel egy adott cég jól fel tudja készíteni leendő kollégáit. Balla Ákos ugyanakkor hangsúlyozta, azok a tanfolyamok, amelyeket a nagy láncok nyújtanak, rövid és felületes gyorstalpalók, amelyek csak a hozzá nem értő, képzetlen „szakmabeliek” létszámát növelik.

– A legtöbb ilyen módon felvett személy rövid időn belül csalódik, majd másnál próbálkozik. Tömeges jelenlétükkel egyre hígul a közvetítői szakma – mutatott rá az ügyvezető, megjegyezve, hogy a nagy cégeknél óriási a fluktuáció.

Balla Ákos kifejtette, a máshol akár évszázados múltra visszatekintő szakma nálunk csak a rendszerváltozással nyert létjogosultságot. – Akkoriban főként olyanokból lett ingatlanos, akik a korábbi ingatlankezelő vállalatok „szakembereiként” számos tanácsi-önkormányzati korrupciós ügyben voltak benne nyakig. A kilencvenes-kétezres években egyfajta menekülőút volt, jellemzően 50-55 éves munkanélküliek vágtak bele az ingatlanozásba, akik sok csalódás után most csüggedten várják a nyugdíjazásukat – magyarázta, hangsúlyozva: a magyar piac még mindig éretlen, ki kell termelődnie a közvetítők új generációjának. Erre szerinte azért is nyílhat jó alkalom, mert az általános munkaerőhiány idején más területek, szakmák is felszívják a munkaerőt, így nincs annyi ügyeskedő, és talán meg lehet fogni azokat, akiknek van érzékük hozzá.

Balla Ákos szerint az ingatlanközvetítők által eladott ingatlanok aránya nem csökkent olyan mértékben, mint azt Kövesdi Marcell állítja, noha – mivel a saját forgalmát senki nem veri nagydobra – tényleg csak becsülni lehet a mennyiséget. A válság éveiben jellemző 40-45 százalékos arány mostanra 35 százalékra csökkenhetett, aminek oka szerinte egyszerűen abban keresendő, hogy a felívelő piaci helyzetben könnyebb eladni a lakásokat, így a tulajdonosok is előszeretettel próbálkoznak maguk az eladással.

Benedikt Károly, a Duna House (DH) elemzési vezetője is azt emelte ki, hogy az ingatlanközvetítői szektor piaci részesedéséről nincsen adat, így egyik pia­ci szereplő sem tudja elemezni ennek változását. Szerinte a statisztikai hivatal adataiból és a DH becsléséből következtetni lehet az összes adásvételre, ám hogy ebből milyen arányban részesedett a közvetítői piac, már nem tudható. – Az ingatlanközvetítők a mi meglátásunk szerint valós értéket teremtenek és hatékonyabbá teszik a piacot. Az egyre bonyolultabb környezetben egyre fontosabb a szakértői szerep és – a közvetítők közötti éles verseny miatt – a minőségi szolgáltatás is, aminek előnyét az ügyfelek érzik elsősorban – mondta lapunknak Benedikt Károly.

Az elemzési vezető szerint az biztos, hogy jobban követni kell a technoló­giai fejlődést és a megváltozott piaci környezetet. – Cégünk kifejezetten nagy hangsúlyt helyez az ingatlanközvetítők képzésére. Oktatási programunkban nagyon erős és gyakorlati jellegű alapképzés után több mint húsz tanfolyam érhető el az értékesítéssel foglalkozó kollégáknak és partnereknek.