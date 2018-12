Idén sokaknak elég a fizetésük karácsonyra

Sokat javult a lakosság jövedelmi helyzete az idén, amit az is mutat, hogy decemberben tízből nyolcan aktuális havi jövedelmükből oldják meg a karácsonyi kiadásokat, amelyek átlagos mértéke személyenként négyezer forinttal meghaladja az előző évit – derült ki a CIB Bank megbízásából készített reprezentatív kutatásból. Ebben kimutatják: 2018-ban átlagosan csaknem 47 ezer forintot költenek a magyar háztartások az ünnepi kiadásokra, noha a lakosság héttizede úgy vélekedik, hogy a szeretet ünnepén erősen eltúlzott szerep jut a pénznek.

Változóban a fogyasztói szemlélet: a megkérdezettek 81 százaléka inkább a családi együttlétet tartja a legfontosabbnak, ezt a karácsonyfa felállítása és a fehér karácsony követi, míg az ajándékozást a válaszadók 31 százaléka tartja fontosnak.

Amellett, hogy a legtöbben ki tudják gazdálkodni havi fizetésükből a karácsonyt, sokan vannak, akik kifejezetten az ünnepre spóroltak, igaz ugyan, hogy a félretett pénzükhöz idén kevesebben nyúlnak, mint tavaly. Munkahelyi jutalomból a megkérdezettek 15 százaléka tervez költeni az ünnepekre, a hitel szerepe azonban továbbra is csekély a decemberi kiadások finanszírozásában.

Aki mégis így dönt, az is csak legfeljebb 25 ezer forintos összegben gondolkodik, ami alapján nem meglepő, hogy elsősorban hitelkártyás vásárlásról, illetve folyószámlahitel lehívásáról van szó, a többi fogyasztási hitel szerepe elenyésző – állapította meg a CIB. Felmérésük szerint az ajándékokat legtöbben idén is a hipermarketekben és a bevásárlóközpontokban szerzik be, de jelentős mértékű azok száma is, akik a webáruházak kínálatából is válogatnak.

Az okostelefonok is nagy szerephez jutnak az ünnepi felkészülésben: az interneten vásárlók nagy többsége mobilról böngészi az ajánlatokat, míg többen a karácsonyi üdvözleteket intézik el a telefonról, illetve ­ugyanennyien a navigációs programokat is előveszik az év végi rokonlátogatásokhoz. A CIB válaszadói szerint több órát meg lehet spórolni azzal, ha az ünnepi előkészületekhez az okostelefonjukat is bevetik – összegezte a kutatás.