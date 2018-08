Idén is lesz Design Hét Budapest fesztivál

Idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját a Design Hét Budapest fesztivál. A tizenöt napos, október 5–19. között látogatható rendezvénysorozat a fővároson kívül több vidéki helyszínen is várja a dizájn iránt érdeklődőket, több mint százötven programmal.

A rendezvény az elmúlt években számos hazai kis- és középvállalkozás megerősödéséhez járult hozzá, amelyek azóta nagy hazai és nemzetközi sikert arattak – ami azt bizonyítja, hogy a Design Hét Budapest nem elsősorban kulturális rendezvény, hanem a vállalkozásfejlesztés fontos platformja, amely kézzelfogható üzleti előnyöket kínálva járul hozzá a magyar kreatívipar fejlődéséhez.

A magas minőségű bútorok és lakáskiegészítők tervezésével és gyártásával foglalkozó Yoza tulajdonosa, Józsa István formatervező szerint például „a design héten történő részvételnek elsősorban a márkaépítésben, az ismertség növelésében volt pozitív hozadéka, de a rendezvényt követően konkrét megrendeléseket is kaptunk”.

Józsa István kiemelte, hogy márkája építésében fontos lépés volt az idei OtthonDesign kiállítás, ahol a Design Hét Budapest szervezésében megvalósult Pure Design blokk keretein belül a széles vásárlóközönség előtt is bemutatkozhatott. Az egyik legizgalmasabb hazai startup, az okostérkövek fejlesztésében élenjáró Platio alapítója, Ilyés Miklós tájépítész is nagy előrelépésként értékelte a Design Hét Budapesten való részvételt.

Az iamart új generációs mozaiklapokat és terrazzót készítő manufaktúra a Csepel Művek területén, egy korábban repülőgépmotorokat gyártó üzemben nyílt meg 2017 nyarán. Múlt ősszel már Nyitott Stúdióként mutatkoztak be a Design Hét Budapesten, ami Lengyel Kristóf, az iamart társtulajdonosa szerint óriási élmény volt számukra.

– Nyitott Stúdióként a tervezés és gyártás teljes folyamatát bemutathattuk az érdeklődőknek, a látogatók pedig akár ki is próbálhatták a cementlapkészítés egyes fázisait – emelte ki.

Egyes, ma már jól ismert márkák a Design Hét Budapesten debütáltak. Ilyen volt a Hello Wood is, ami az évek során kis műhelyből komplex oktatóprogrammá nőtte ki magát. Táborok és workshopok szervezése mellett a Hello Wood ma már fesztiválokra, rendezvényekre tervez és kivitelez ideiglenes épületeket és szobrokat, szemléletformáló tevékenységük pedig világszerte ismert az építészek között.

Babits Tamás a Magyar Formatervezési Díjjal jutalmazott tervezővel, Kerékgyártó Andrással karöltve hozta létre a PlyDesign vállalkozást 2014-ben. 2017-es bútorkollekciójukkal a nemzetközi szakma is találkozhatott már: idén februárban bemutatkoztak a Stockholm Design Fairen.

Áron Eszter 2012-ben alapította meg márkáját, az Aeront. Üzlettársával hittek abban, hogy ha sikerül megvetni a lábukat a külföldi piacokon, később itthon is nagyobb biztonságban építkezhetnek.

Stratégiájuk sikeresnek bizonyult, hisz a hazai, de még a kelet-közép-európai divatiparban is ritkán látott, nagymértékű növekedésnek indult a márka az elmúlt években. – A design hét sokat segített abban, hogy minden korosztályt elérhessünk, a diákok és idősek is egyaránt többet tudhattak meg a márkáról – nyilatkozta Áron Eszter, a márka alapító-tervezője.