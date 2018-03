Húsvéti razziát tart az adóhivatal

Vállalkozások tízezrei használják a hatósági ellenőrzéseket jelző traffipaxot

Húsárut, édességet és tojást kínáló boltok, kereskedők szerepelnek húsvét közeledtével az adóhivatal ellenőrzési listájának elején. A várható forgalomemelkedés miatt most leginkább ezeknél a vállalkozásoknál jelentkezik az adóelkerülés kockázata. A több megyére is kiterjedő hatósági akció ugyanakkor nem titkos: a szervezet az adótraffipax nevű tájékoztatási rendszerben előre bejelentette, hogy hol, mikor és mit vizsgál. Az egy éve működő adótraffipax már százmilliókat hozhatott a közkasszának, miközben tulajdonképpen egy fillérjébe sem kerül az államnak.

A gazdaság szereplői mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is figyelemmel kíséri az ünnepeket, a nevezetes dátumokat, a kereskedelmi szempontból fontos időszakokat. Legutóbb Valentin-napon tartott összehangolt akciót a hatóság, most pedig húsvét miatt fogott több helyütt is vizsgálódásba.

Budapest mellett Tolnában, Csongrádban, továbbá Veszprém megyében, Pest megyében és Győr-Moson-Sopron megyében is tartanak célzott ellenőrzéseket a következő napokban. A NAV emberei elsősorban a húst, édességet és tojást kínáló közérteket, kereskedőket látogatják majd meg, de adott esetben az ajándékboltok, az illatszerárusok és a virágosok is számíthatnak arra, hogy betoppannak hozzájuk a hivatal munkatársai.

Az ellenőrök leginkább arra lesznek kíváncsiak, hogy a kereskedők megfelelően kiállítják és átadják-e a számlát, a nyugtát, de az sem mellékes, hogy minden munkavállalót bejelentettek-e a munkáltatók. A razzia legfontosabb részletei ráadásul ismertek, bárki hozzáférhetk, a NAV ugyanis saját honlapján, az úgynevezett adótraffipax elnevezésű tájékoztatási felületén mindenről jó előre beszámolt.

– A húsvéti időszakban leginkább a hússal, édességgel, tojással kereskedő vállalkozásoknál merülhet fel az adóelkerülés kockázata – nyilatkozta lapunknak az ellenőrzések kapcsán a NAV adóügyekkel foglalkozó szóvivője. Kis Péter András hozzátette: a vizsgálatokkal a hivatal igyekszik kiszűrni a szabálytalankodókat, egyúttal megpróbál segítséget nyújtani a jogkövető vállalkozásoknak.

A szóvivő arról is beszélt, miért jelentik be előre az ellenőrzéseket.

– Az adótraffipax elnevezésű tájékoztatási rendszer tulajdonképpen nem más, mint egy feketegazdaság elleni megoldás, ami éppen olyan hatékony, mint amilyen egyszerű – kezdte Kis Péter András. – Az adótraffi­pax a gyakorlatban úgy működik – folytatta –, hogy a hivatal közli az ak­ciók fontosabb tudnivalóit, ezután a revizorok meg is jelennek a megjelölt helyen és időpontban. Az ekkor rögzített információk összehasonlíthatók a vállalkozó korábbi bevallásaiban szereplő adatokkal, de mér­céül szolgálhatnak a jövőbeli adatközléseknél is. S itt jut szerep az online pénztárgépeknek.

Az új típusú kasszák ugyanis rendszeresen közlik a beütött tételeket, így a NAV azonnal gyanút foghat, ha az előre meghirdetett ellenőrzéskor nagyon felszökik, utána pedig visszaesik az érintett gazdasági szereplő forgalma. – Az adótraffipaxban közzétett akciók idején sok helyen megugrik a bevallott bevétel, ezt a szintet pedig a későbbiekben már nem nagyon csökkenthetik a vállalkozások, máskülönben részletekbe menő vizsgálatra számíthatnak – magyarázta a szóvivő.

Mint Kis Péter Andrástól megtudtuk, a vállalkozások nagyon is figyelik az adótraffipaxot. A tájékoztatási rendszer egy éve működik, azóta megközelítőleg 170 ezren kattintottak a NAV internetes felületére. Az érdeklődőknek bőven akadt olvasnivalójuk, a hatóság ugyanis több mint félezer ellenőrzésről adott számot így tavaly március óta.

– Megesik azonban, hogy a nyilvános tájékoztatás sem elegendő – tette hozzá a szóvivő megjegyezve: mindig vannak olyan gazdasági szereplők, akik annak ellenére sem vallják be forgalmukat vagy nem jelentik be alkalmazottaikat, hogy a hatóság előzőleg meghirdette a vizsgálatot.

A kormányzati becslés szerint egyébként hasznos megoldás az adótraffi­pax. Noha a hivatalnak voltaképpen egyetlen fillérjébe sem kerül a rendszer, az adótraffipax az elmúlt hónapokban mégis több százmillió forintot hozhatott a közkasszának. Leginkább azzal, hogy egyes vállalkozások az előre meghirdetett ellenőrzésekkor bevallották valós forgalmukat, s erről a szintről később sem ereszkedtek lejjebb.