Hozzánk járnak vásárolni Szlovákiából

A határ mentén fellendült a bevásárlóturizmus, a szlovákoknak megéri nálunk vásárolni

A gazdaság több területén a belső fogyasztást, illetve a hazai termékek piacra jutását segítené, továbbá ösztönözné a belföldi turizmust, számos szolgáltató és kiskereskedő forgalmát, ha az elkövetkező hónapokban tartósan gyenge maradna a forint árfolyama – hívta fel lapunk figyelmét Vámos György. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára jelezte, a határ mentén már most fellendült a Szlovákia felől érkező bevásárlóturizmus.

Megindultak a szlovák bevásárlóturisták a magyarországi áruházak felé, mivel az elmúlt időszakban többször is előfordult, hogy a megszokotthoz képest gyenge volt a forint napi árfolyama az euróval szemben, elérve a 320 forintos technikai szintet. – Azonnal érezhető volt az árfolyamgyengülés hatása a határ mentén egyébként megszokott, mindkét irányban zajló bevásárlóturizmusban. Most a szlovákok azok, akiknek nagyon megéri nálunk vásárolni, főként magyar árut, napi fogyasztási cikkeket, tartósabb élelmiszereket – mondta a Magyar Időknek az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

Vámos György annak kapcsán, hogy a magyar fizetőeszköz a nemzetközi politikai események együttes hatására mostanában többször is elérte a 320 forintos árfolyamot az euróval szemben, arra hívta fel a figyelmet: hosszabb távú, néhány hónapos forintgyengülés esetén a nemzetgazdaság több területén kedvező hatások mutatkozhatnak.

A devizapiaci szakértők szerint nem várható tartósan, hogy a megszokott kereskedésből kizökkentett forintárfolyam az évek óta jellemző 305-315 közötti sáv fölött marad, vagyis nincs ok a pánikra, mivel a piac a lassú visszarendeződés jeleit mutatja. Amennyiben mégis elhúzódik a folyamat, és a forint egy ideig még gyengébb marad az euróval szemben, az az importalapú fogyasztás esetleges lassulása mellett az exportra kedvezően hatna, illetve ösztönözné a belső piacot.

– A hazai alapanyagok, termékek, illetve azon árucikkek, amelyekben nagyobb a hazai hányad, a Magyarországon hozzáadott érték, erősíthetik pozíciójukat a piacon. Ha tartósan gyenge a forint, megdrágul az import például a zöldség- és gyümölcspiacon, ahol egyébként is nehezebben kerülnek a boltokba a szezonális magyar termények. A melegágyas zöldpaprika, paradicsom vagy a dinnye jó példa erre. Ha a forintárfolyam gyengülése elhúzódik, az elsősorban a hazai terményeknek kifejezetten kedvező helyzetet teremt, mert korlátozza az importot – mondta az OKSZ főtitkára. Megjegyezte, egy kis lélegzethez juthat így a mezőgazdaság, mivel a behozatal szempontjából a magyar áruk nyernének bizonyos területeken, míg a külpiacokra is könnyebben jutnának ki.

Mint mondta, az éremnek ugyanakkor két oldala van, egyes területeken hátrány hozhat a tartósan 320 forint körüli árfolyam. – A kiskereskedelem azon területein, ahol erős az import, vagyis például a műszaki eszközök, bútorok, ruházati termékek, kozmetikumok piacán hosszabb távú gyengülés esetén drágulhat a kínálat – jegyezte meg Vámos György. Hangsúlyozta, csak a hónapokig tartó kilengés érezteti ilyen mélységeiben a hatásait, ez esetben viszont a szolgáltatások területén is akad, ahol előnyös helyzetbe kerülhet a hazai gazdaság.

– A gyenge forintárfolyam a turizmust is támogatja. Mivel az eurójáért több forintot tud most vásárolni, az árérzékeny külföldi vendég számára vonzóbb lehet a magyarországi utazás, vagyis erősödhet a beutazó turizmusunk a gyengébb árfolyam esetén. Az ideérkező turisták helyben is magasabb fogyasztást jelentenek, több pénzt tudnak elkölteni a szórakozóhelyeken, a boltokban, a szálláshelyeken, a strandokon. Ezzel szemben a külföldi nyaralások ára viszont átmenetileg emelkedhet, vagyis többeknek drágább lehet az idei szezonban tervezett utazás alapára, ráadásul többe kerülhet a külföldi valuta megvásárlása is. Ennek is lehet olyan hatása, hogy sokan úgy döntenek: inkább itthon költik el a szabadságra szánt pénzüket, mert több szolgáltatást tudnak igénybe venni és olcsóbban eljuthatnak az üdülésre. Ez a belföldi turisztikai piac bővülését ösztönözné – mondta a főtitkár. Úgy vélekedett, ha tartósan nem is, de ha például júniusban még eltér a megszokottól a forint kereskedése, annak hatásait az utazásszervezők már megérezhetik a nyári szezonban.