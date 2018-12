Hidrogén hajtja a kamiont

Amerikai startup innovációja az üzemanyagcellás jármű

Teljesen elektromos Tre modelljével akar az európai haszongépjármű-piac­ra betörni az amerikai Nikola Motors – tette közzé a német www.springerprofessional.de. Az üzemanyagcellákkal felszerelt kamiont 2019 áprilisában állítják ki az arizonai Phoenix városában, és a gyártás az új európai üzemben legkorábban 2022-ben kezdődhet meg.

A kamion motorteljesítménye 500–1000 lóerő között fog mozogni, és 6×4-es vagy 6×2-es hajtása lesz. Ezenkívül a későbbiekben akár ötös szintű, azaz teljesen önvezető auto­nóm technológiát is lehet majd beleszerelni. Egy tankolással 500–1200 kilométert tud majd megtenni.

A hidrogénkutak infra­struktúrájának kiépítésében a Nel Hydrogen nevű oslói vállalattal dolgozik majd együtt. Európában 2030-ra elvileg elegendő töltőegységnek kell lennie, hogy megfelelő hidrogénellátást tudjanak biztosítani. Az Egyesült Államokban ez várhatóan 2028-ra bekövetkezik. A tervek szerint addigra több mint hétszáz töltőállomást telepítenek Észak-Amerikában, amelyek egyenként napi 2000–8000 kilogramm hidrogén előállítására lesznek képesek – tette közzé az Autopro.hu.

Hogy a Nikola Motors Tre modelljével hatalmas érdeklődést szított, a vállalathoz érkezett előrendelések számából is látszik: nagyjából 11 milliárd dollár (3125 milliárd forint) folyt be idáig. Az amerikai startup korábban már hasonló üzemanyagcellás kamion piacra kerülését is bejelentette, amely 2022–2023 környékén lesz várható. A Nikola szoros munkakapcsolatot ápol a Bosch beszállítóval. A németek foglalkoznak többek között a hajtásrendszerekkel, amelyek várhatóan e-tengelyek lesznek.

Az európai tesztelés Norvégiában lesz, várhatóan 2020-tól. A vállalat jelenleg még csak előzetes tervezési fázisban van azzal kapcsolatban, hogy hol telepítse európai üzemét.