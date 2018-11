Hiányszakma: sikeres a mezőgépész-toborzás

Rendeződni látszik a helyzet a mezőgépészképzésben. Az ágazat szereplői és a kormányzat által közösen elindított képzési programnak köszönhetően az elmúlt években duplájára nőtt a mezőgépésznek tanulók száma.

Kézzelfogható eredményei vannak az elmúlt évek erőfeszítéseinek a hiányszakmák népszerűsítése terén, a pályaválasztás előtt álló fiatalok közül egyre többen teszik le a voksukat a mezőgépészszakma mellett. A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségével (Megfosz) közösen 2016-ban indították útjára a Legyél te is mezőgépész! kampányt. Az agrárminiszter képviselői kérdésre adott írásbeli válasza szerint részben az átfogó képzési és karrierprogram eredményeként az elmúlt öt évben a duplájára emelkedett a mezőgépésznek jelentkező diákok száma. Az idei tanévben az Agrárminisztérium szakképző iskolai hálózatában összesen 6311 mezőgépészdiák tanul.

Harsányi Zsolt, a Megfosz elnöke, az Axiál-cégcsoport tulajdonos-ügyvezetője lapunknak elmondta: a szakma is érzi, hogy folyamatosan nő a mezőgépészet népszerűsége a tanulók köré-ben. Sőt, tapasztalatuk szerint egyre több kiváló képességű diák kerül be a szakképzésbe, akikből reményeik szerint később mezőgépészmérnökök válnak. Ugyanakkor a szervezet elnöke megjegyezte, hogy korántsem az a cél, hogy mindenki egyetemi végzettséget szerezzen, az ágazatnak nagy szüksége van a szakmunkásokra és a jól képzett technikusokra is.

– Nem lehet mindenkiből mérnök. Azt szeretnénk, ha kialakulna az egészséges egyensúly a szakmunkások, a technikusok és mérnökök száma között – emelte ki. A Megfosz tagjainál, így az Axiálnál is számos tanuló tölti a gyakorlatát.

Ez idő alatt olyan ismeretekre tehetnek szert, amelyekre az iskolapadban biztosan nem lenne mód, a cégeknél pedig a legmodernebb gépek működésével ismerkedhetnek meg az érintettek. – Ha egy őszi kiállításon bemutatnak egy világújdonságnak számító gépet, az januárban már a mi műhelyeinkben is megtalálható. Így azok a fiatalok, akik hozzánk jönnek gyakorlatra, a legkorszerűbb technológiákkal találkozhatnak – fogalmazott Harsányi Zsolt. Majd hozzátette: az a cél, hogy a tanulók komplex tudás birtokában kerüljenek ki a munkaerőpiacra.

Ne csak egy csavart tudjanak jól meghúzni, hanem értsék meg az adott gép működését, s ha kell, az elejétől a végéig fel tudják építeni azt. A szakma népszerűségét minden bizonnyal az is tovább növeli, hogy az érintett tanulók az állami és a különböző céges ösztöndíjak révén már a diákéveik alatt jövedelemhez jutnak, az iskolából kikerülve pedig versenyképes jövedelemmel helyezkedhetnek el.

A legjobbak lehetőséget kapnak arra is, hogy a szakma csúcsteljesítményeit a különböző külföldi kiállításokon ismerjék meg, így jártak például a Legyél te is mezőgépész! verseny nyertesei Földművelésügyi Minisztérium támogatásával a párizsi mezőgazdasági kiállításon is.