Hétfőtől Kína is importvámokat vezetett be az amerikai termékekre

Importvámokat vezetett be Kína bizonyos amerikai termékekre, válaszul az új amerikai importvámokra, ezek hétfőtől hatályosak is - jelentette be a pekingi pénzügyminisztérium, miután kínai tisztségviselők már hetek óta figyelmeztették az Egyesült Államokat, hogy nem maradnak tétlenek a két ország közötti kereskedelmi vitában.

Donald Trump amerikai elnök március 22-én írta alá azt a dokumentumot, amelynek alapján vámot vetnek ki kínai importárukra a szellemi tulajdonjogok megsértésére és technológiai transzferek kikényszerítésére hivatkozva. Egy nappal később pedig hatályba lépett a 25 százalékos vám az acél-, valamint a 15 százalékos vám az alumíniumtermékekre. Trump hozzátette, hogy később további csaknem 50 milliárd dollár értékű kínai árura tervez vámot kivetni. Ez része az amerikai elnök által általánosan bevezetett importvám-intézkedéseknek, amelyek alól bizonyos országok kivételt fognak képezni, de Kína nem.

Válaszul Kína kijelentette, hogy az amerikai importvámok „súlyos kárt okoznak a többoldalú kereskedelmi rendszernek”, és hogy beperli az Egyesült Államokat a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO). Pekingben bejelentették továbbá, hogy válaszul hárommilliárd dollárnyi amerikai importtermékre terveznek vámot kivetni.

A kínai pénzügyminisztérium vasárnapi közleménye szerint nyolc amerikai importárura – köztük a sertéshúsra – 25 százalékos, további 120 termékre pedig – köztük gyümölcsökre – 15 százalékos vámot vetnek ki.

A kínai válaszlépés jelentős kárt okozhat sok amerikai gazdának, akik közül nagy számban szavaztak Trumpra a 2016-os elnökválasztáson – jegyezte meg az AP amerikai hírügynökség. Amerikai farmerek csaknem 20 milliárd dollár értékű árut exportáltak Kínába 2017-ben. Az amerikai sertésfeldolgozó ipar pedig 1,1 milliárd dollár értékű árut szállított oda, ami által Kína az amerikai sertéshús harmadik legnagyobb piacává vált.

Roberto Azevedo, a WTO vezérigazgatója a múlt héten figyelmeztetett, hogy ha elmérgesedik az amerikai-kínai kereskedelmi háború, akkor az komoly hatással lesz a globális gazdaságra, lefékezheti a növekedést. „A kereskedelmi háborúhoz vezető folyamat első szakaszának tanúi vagyunk. Amennyiben csak az acél és az alumínium importját érintik a vámintézkedések, az egy dolog. Ha viszont a büntetőintézkedés termékek százaira vagy ezreire terjed ki, az már egészen más lesz, a világgazdaság növekedési üteme igen gyorsan lefékeződhet” – jelentette ki a BBC-nek nyilatkozva.