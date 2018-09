Hazánk egyike a keresett befektetési célországoknak

A magas hozzáadott értékű beruházások sorában is előkelő pozíciónk van

Magyarország a világ hetedik legkedveltebb befektetési célországa, ennek köszönhetően tavaly egymillió lakosra vetítve 17 500 új munkahely jött létre – derül ki az IBM Global Location Trends legújabb jelentéséből. Hazánkat főként a gazdasági környezet teszi vonzóvá.

A világon a hetedik legkeresettebb célország Magyarország a befektetők köré­ben, ami az IBM Global Location Trends legújabb, 2017-es adatokat tartalmazó jelentése szerint a kedvező gazdasági környezetnek köszönhető – hangsúlyozta tegnap Mencer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára.

A gazdasági környezet befektetéseket ösztönző területei közül az államtitkár kiemelte: Európán belül hazánkban az egyik legalacsonyabb a személyi jövedelemadó mértéke, Magyarországon a legala­csonyabb a társasági adó kulcsa, és a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó is folyamatosan csökken. Szintén rendkívül kedvező adat, hogy a magas hozzáadott értéket képviselő befektetések rangsorában szintén a világ élmezőnyében, a 16. helyen áll hazánk.

Menczer felidézte: 2010-ben, amikor a kormány átvette az ország irányítását, a munkanélküliség 12,5 százalékos volt. Ebben az időszakban a legfontosabb feladat a munkahelyteremtés lett, önbecsülést és kiszámíthatóságot adva az embereknek. Ma már közel vagyunk a teljes foglalkoztatottsághoz, a munkanélküliségi ráta mindössze 3,5 százalék, ennek köszönhetően a kormány támogatási, ösztönzési politikája is átalakult. Már olyan beruházások is igényelhetnek támogatást, amelyek a munkahelyek megtartása mellett technológiai fejlesztéseket is végrehajtanak, modernizálják működésüket.

Az államtitkár eredményesnek nevezte a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) munkáját, amelyre jó példa a BMW nyáron bejelentett beruházása, amely közvetlenül ezer munkahelyet teremt, de a beszállítói körön keresztül ennél sokkal több embernek nyújt állást.

Menczer Tamás hozzátette: a gyár a legmodernebb technológiát hozza hazánkba, a debreceni üzem pedig nemcsak hagyományos meghajtású, de elektromos autók gyártására is alkalmas lesz.

Ésik Róbert, a HIPA elnöke az IBM jelentésének részleteivel kapcsolatban kiemelte: a felmérések 2002-es kezdete óta nem volt olyan magas a külföldi beruházások száma hazánkban, mint 2017-ben. Összesen 121 külföldi befektető beruházása valósult meg, egymillió lakosra vetítve 17 500 munkahelyet teremtve. Tavaly Budapest a 6. helyen állt az európai fővárosok rangsorában, miután a külföldi működő tőke által 5500 munkahely jött létre.

A kedvező tendencia idén is folytatódik, mivel az első fél évben 46 sikeres, több mint kétmi­lliárd euró értékű befektetési tárgyalást folytatott le az ügynökség, ami a legmagasabb egy félévre jutó összeg eddigi működésének ideje alatt. Az első hat hónapban a külföldi befektetők mintegy hétezer új munkahely létrehozásáról hoztak döntést. A külföldi működő tőke legnagyobb arányban továbbra is az Egyesült Államokból, Németországból, valamint Japánból érkezik hazánkba, az idei tárgyalások során pedig Dél-Korea szerepel az első helyen – tette hozzá a HIPA vezetője.

Az ügynökség tájékoztatása szerint a nemzetgazdasági hozzáadott értéket vizsgálva Magyarország az előkelő 16. hellyel maga mögött tudja a régiós versenytársakat, de olyan országokat is, mint az Egyesült Államok, Dél-Korea vagy Ausztria. Ez igazolja a HIPA által megfogalmazott új befektetésösztönzési fókusz létjogosultságát és eredményességét: a Made in Hungary típusú projektek ösztönzése mellett az Invented in Hungary, azaz a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek felé fordulást.

A HIPA kiemelte: 2017 minden szempontból rekordévnek számított, beleértve a beruházások számát, azok értékét, valamint a projekteknek köszönhető új munkahelyek számát is. Szintén kiemelkedő, hogy Európában nálunk hozzák létre a legtöbb munkahelyet az autóipari befektetések, míg világviszonylatban az ötödik legtöbbet.