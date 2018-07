Hazai termelők szállítanak a gyorséttermi hálózatnak

Több mint ezer tonna salátával és zöldséggel, 600-800 tonna marhahússal, csaknem kétmillió tojással és tízezer tonna csirkehússal látják el a hazai és a régiós McDonald’s-hálózatot a magyar beszállítók.

Az állandó kínálatban felhasznált csirkehús, ketchup és más szószok, friss hagyma, uborka, tojás és méz hazai gazdaságokból érkezik, ahogyan a hamburgerek alapanyagául szolgáló marhahús, saláta, paradicsom egy része is. Lóczi János, a Szentesi Gazdaszövetkezet Kft. ügyvezető igazgatója szerint a beszállítói kapcsolatuk egyik legfontosabb eleme a kiszámíthatóság, ami tervezhető működést tesz lehetővé.

A társaság az évi csaknem félezer tonna hagyma mellett számottevő mennyiségű koktélparadicsomot, uborkát és erős paprikát is szállít a láncnak. A termékei így eljutnak az osztrák, román, lengyel éttermekbe is. Kovács Róbert, a Tendon Kft. ügyvezető tulajdonosa szerint McDonald’s-beszállítónak lenni komoly rangot jelent a szakmában. A cég évente 600-800 tonna kicsontozott marhahúst szállít a vállalat húspogácsákat készítő partnerének – ez az alapanyag így a lánc közép-európai éttermeibe is eljut.

Gazsi Zoltán, az Eisberg Kft. ügyvezető igazgatója jelezte: a beszállítókkal szemben támasztott elvárásoknak való megfelelés sok energiába kerül, de a betartásuk által csökkenthetők a kockázatok, így a cégek hosszú távon fenntartható pályára tudnak állni, azaz megtérülő befektetésről van szó.