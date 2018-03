Hatályba léptek a csok újabb egyszerűsítései

Életbe léptek tegnaptól a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) új rendelkezései, amelyekkel egyszerűbbé és olcsóbbá válik az igénylés, és még több családnak válik elérhetővé a vissza nem térítendő támogatás. Az egyik legfontosabb egyszerűsítés a nyilatkozati elv bevezetése.

Ez azt jelenti, hogy a banki igénylésnél akár elég lehet a személyi igazolvány, a lakcímkártya, az adókártya bemutatása, a tb-jogviszony igazolása, valamint az adásvételi szerződés vagy az építési napló benyújtása, az egyéb körülményekről pedig elég nyilatkozni.

Innentől külföldről hazatérő magyarok is kérelmezhetik a támogatást, mert az igényléshez előírt 180 napos társadalombiztosítást külföldi munkavállalással is igazolni lehet. Az egyik szülőnek ugyanakkor vállalnia kell, hogy 180 napon belül hazai tb-jogviszonyt létesít.

Újdonság az is, hogy adóstársként szülőt vagy más közeli hozzátartozót is be lehet vonni a csokhoz igényelt kölcsön felvételéhez.

Azok a családok, amelyek korábban már vettek fel lakáscélú támogatást, több támogatást kaphatnak, ha újabb három gyermeket vállalnak, az új támogatásból ugyanis nem kell levonni a már meglévő gyerekek után kapott „szocpolt”. Az adásvétel napjától számítva már 180 napig be lehet nyújtani a csok iránti kérelmet, és a használt lakást vevőknek is lehet egyéb ingatlantulajdonuk a támogatás felvételekor.