Harmincszor több marad a családoknál

Óriási összeget tesznek ki a kedvezmények · Tállai András szerint inkorrekt az ellenzék

Jövőre 355 milliárd forint maradhat a családi adó- és járulékkedvezmény miatt a gyermeket nevelő szülőknél. Az összeg majdnem a harmincszorosa annak a summának, amit 2010-ben, a balliberális kormányzás utolsó évé­ben szánt ilyen célra az állam – nyilatkozta a Magyar Időknek a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András ennek kapcsán visszatetszőnek, már-már inkorrektnek nevezte egyes balliberális szereplők magatartását. Mint mondta, manapság azok beszélnek terjedő szegénységről, akik amikor hatalmon voltak, a mai összegek töredékét sem garantálták a családoknak.

Soha nem látott összeg marad jövőre a családi kedvezmények nyomán a kisgyermeket nevelő és legális keretek közt dolgozó szülőknél – így nyilatkozott lapunknak a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András közölte: a szaktárca számításai szerint 2019-ben nem kevesebb, mint 355 mil­liárd forintot hagynak a kedvezményes rendelkezések az érintett adófizetőknél, a pénzen ráadásul meglehetősen sokan osztoznak.

A várakozások szerint jövőre több mint egymillió szülőnél marad kisebb vagy nagyobb summa – attól függően, hogy az adott családban mennyi kisgyermek nevelkedik. – A következő évben havi tízezer forinttal járul hozzá adókedvezmény formájában az állam az egygyermekesek kiadásaihoz, miközben a két gyermeket nevelők gyermekenként húszezer forinttal, összesen tehát havi negyvenezer forinttal számolhatnak – jegyezte meg a miniszterhelyettes, hozzátéve: a nagycsaládosokat gyermekenként harmincháromezer forintnyi mérséklés illeti meg minden egyes hónapban. Ahhoz pedig, hogy a kedvezményt minél többen teljes egészében igénybe vehessék, a személyi jövedelemadó mellett jövőre is csökkenthető a havi tétellel az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulék.

– A családi kedvezmények ügye sajátos módon világít rá a mostani kabinet és a korábbi balliberális kormányok felfogása közötti különbségre – jegyezte meg Tállai András. Mint felidézte, 2010-ben, vagyis a szocialista-liberális kormány utolsó évében mindössze nagyjából 12 milliárd forintot fordított az állam arra, hogy gyermekek után járó kedvezménnyel csökkentse a családok adóterheit. – Jövőre ez az összeg 355 milliárd is lehet, a különbség tehát majdnem harmincszoros – mutatott rá a pénzügyminiszter helyettese, majd megjegyezte: a látványos eltérést egyes ellenzéki megszólalások teszik igazán különössé. – Némely balliberális szereplők manapság terjedő szegénységről beszélnek, de amikor ők voltak hatalmon, a mai összegek töredékét sem garantálták a családoknak – fogalmazott Tállai András. Úgy vélte, ez a magatartás igen visszatetsző, már-már inkorrekt. Különösen úgy, hogy Gyurcsányék leépítették az első Orbán-kormány által kialakított, családokat segítő egyes megoldásokat.

A miniszterhelyettes felidézte, hogy a 2010-es kormányváltás után a Fidesz–KDNP-kabinet az első intézkedések között vezette be a családokat támogató adórendszert és a gyermekkedvezményt. Az új szisztéma első évé­ben, vagyis 2011-ben 180 milliárdot hagytak a kedvezmények a szülőknél, s a következő két esztendőben is hasonló összegen osztozhatott a nagyjából egymillió érintett. Változást 2014 hozott, akkor lépett életbe az a rendelkezés, amely lehetővé tette, hogy a szülők a járulékaikat is csökkenthessék. Abban az évben – ahogy 2015-ben is – 230 milliárd körüli összeget fordított az állam gyermekek után járó kedvezményre. Azóta a summa évről évre emelkedett, amiben szerepe volt annak is, hogy a két gyermekesek kedvezménye több lépcsőben nőtt.

A kedvezmények együttes összege 2017-ben megközelítette a 290 milliárdot, idén pedig – az előzetes számítások szerint – túllépheti a 310 milliárdot is. Ezt követi a jövőre tervezett 355 milliárd forint.

– Kilenc év alatt tehát közel 2250 milliárd forint maradhat adó- és járulékkedvezmény formájában a családoknál – összegzett Tállai András, majd úgy fogalmazott: ezzel a tétellel a gyermekek tisztes felneveléséhez igyekszik megfelelő segítséget adni az állam.