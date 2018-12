Harmadával csökkent a mezőgazdasági halálos munkabalesetek száma

Harmadával, 33 százalékkal csökkent a halálos kimenetelű mezőgazdasági munkabalesetek száma Magyarországon tavaly, ami jelentős eredmény – mondta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium (PM) foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára a Fókuszban a mezőgazdaság – első a munkavégzés biztonsága kétéves figyelemfelhívó akciót záró konferencián kedden Budapesten.

Az államtitkár kiemelte: a kampány uniós támogatással valósult meg.

A legtöbb balesetet traktorokkal és egyéb önjáró mezőgazdasági gépekkel okozták az elmúlt években, ezért ezeket az eszközöket kiemelten ellenőrzi a munkavédelmi hatóság – jelezte. A balesetek fő oka az ismerethiány, és az előírások be nem tartása.

A most zárult kampányhoz kapcsolódó országos munkavédelmi ellenőrzéssorozatról elmondta: az agrárszektorban ellenőrzött 1099 munkáltató mintegy háromnegyedénél találtak valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot. Pozitívum, hogy a mezőgazdasági erőgépkezelők 98 százaléka rendelkezett az előírt jogosítvánnyal – mondta.

Kifejtette: a tájékoztató kampányt folytatják a jövőben is annak érdekében, hogy tovább csökkenjen a munkabalesetek száma, vagy egyáltalán ne forduljon elő ilyen. Rámutatott: míg 2016-ban 18-an, tavaly 12-en vesztették életüket munkavégzés közben a mezőgazdaságban, az idei háromnegyedéves adat 9.

A mezőgazdaság mellett a statisztika szerint az építőiparban történik a legtöbb baleset – jelezte.

Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kertészeti és beszállítóipari osztályvezetője arról beszélt, hogy 2016-ban az összes munkabaleset 23 százaléka történt a mezőgazdaságban. A kamarai tagok tájékoztatására tavaly és idén fórumsorozatot szerveztek a kormányhivatalok közreműködésével, 800 gazdálkodót elérve.

Ezt a tájékoztatást 2019-ben is folytatják – mondta, hozzátéve: az ágazatban használt eszközök, berendezések veszélyesek, ezért nélkülözhetetlen a munkavédelmi előírások betartása. Kitért arra is, hogy erőgépekkel, rakodógépekkel gyakran történik baleset, de veszélyes az erdészeti tevékenység, a nagytestű állatok közelében végzett munka, vagy akár egy durvább rovarcsípés is lehet halálos.