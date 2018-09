Gyakorlati oktatással toboroz az IT-szektor

Az informatikusok képzéséhez az állam is hozzájárul

Folyamatosan nő az IT-területeken a szakemberigény, az elhelyezkedés pedig garantált, köszönhetően a világszerte megfigyelhető munkaerőpiaci folyamatoknak – mondta a Magyar Időnek Nyisztor József, a Training360 Kft. ügyvezető igazgatója. Ehhez járul hozzá az eredményes, állami támogatású, ingyenes informatikusképzés is, amelynek köszönhetően tavaly óta hétszáz embernek sikerült elhelyezkednie. A szakma iránti érdeklődés jelentős, a munkavállaláshoz pedig ma már nem feltétlenül szükséges a sok évig tartó főiskolai vagy egyetemi képzés, és a keresetek is magasak.

Sikeres az állami támogatású, ingyenes informatikusképzés, amelynek tavalyi indulása óta mintegy hétszáz embernek sikerült elhelyezkednie az IT-szektorban, felülmúlva az eredeti, ötszáz fős célkitűzést – mondta a Magyar Időknek Nyisztor József (képünkön), a képzéseket megvalósító Training360 Kft. ügyvezető igazgatója.



A modernizációnak, digitalizációnak köszönhetően tíz év múlva várhatóan már nem lesz olyan szakma a világon, ahol ne lenne szükség IT-ismeretekre és jól képzett IT-szakemberekre. Nemcsak Magyarországon, de világszerte óriási az igény az informatikai szakemberekre. Míg egy évtizede nagyjából három-négy markáns területet lehetett elkülöníteni az informatikában, addig mára általában több mint tíz különböző IT-s munkakört kell betölteniük a vállalatoknak.

A szakember kiemelte: a tendenciáknak köszönhetően jelentősen felértékelődött a leginkább a duális képzésre hasonlító modellek szerepe az ágazatban, amelyek lényege, hogy egy viszonylag rövidebb, intenzív képzési időszakot követően a résztvevők már az új munkahelyükön csiszolják tovább a tudásukat.

A vállalati szféra munkaerőigényének kielégítéséhez pedig jelentősen hozzájárul az ingyenes, állami hozzájárulással megvalósuló Informatikai fejlesztői karrierprogram. Az ehhez kapcsolódó képzések megvalósításában vesz részt a Trai­ning360.

Nyisztor József a részletekkel kapcsolatban elmondta: a képzés alapját a vállalati szféra munkaerő-szükséglete határozza meg. A jelentkezőknek nem szükséges alapképzettséggel rendelkezniük, ugyanakkor a már némi IT-tudással vagy akár a szakirányú végzettséggel bírókat is várják az ingyenes képzésre, akik így az IT-szektor egyéb területein is bővítenék tudásukat.

A szakember arról is beszélt, hogy sok jelentkezőt már a kiválasztás folyamán felvesz az adott cég, így a képzés – amely lehet intenzív vagy akár egy évre elosztott – valós munkakörnyezetben történik. A résztvevők a munkáltatójuknál a képzés mellett, gyakorlatban szerzik meg a munka elvégzéséhez szükséges egyéb, vállalatra specializált ismereteket.

– A piacorientált, állami informatikusképzés előnye, hogy rendkívül rugalmas, rövid idő, a legtöbb esetben 2-4 hónap alatt ad gyakorlati tudást, amellyel a leendő szakember azonnal munkába is állhat. Az IT számos területén nem szükséges a felsőfokú végzettség, a vállalatok elsősorban az adott szektorra specializált tudást várják el – hangsúlyozta Nyisztor József.

A záróvizsga után arra is lehetőséget nyújt a program, hogy a szakemberek további, nemzetközileg elismert minősítést szerezhetnek, ez a hallgatók nagy részére igaz. Nem ritka, hogy a képzés után, a vállalati környezetben megszerzett tudással kiegészülve a munkáltató további képzésekkel segíti a munkavállalók előrelépését.

A program országszerte elérhető, a képzések folyamatosak, hamarosan már a januárban induló kurzusra várják a jelentkezőket. Az érdeklődők száma magas, eddig több ezer fő jelentkezett. Az IT-szektorban elérhető keresetek ráadásul magasnak számítanak, a frissen végzettek 270–380 ezer forint bruttó kezdőfizetéssel állhatnak munkába, és a tapasztalatok szerint a munkavállalók szakmai fejlődését a bérezés is nagyon gyorsan követi.

Az ügyvezető szerint magas színvonalú képzéseket nyújtanak a főiskolák, egyetemek is, ráadásul a tananyag és az oktatási módszerek is folyamatosan fejlődnek, igazodnak a gyorsan változó igényekhez. A folyamatosan növekvő szakemberigényt ugyanakkor nem tudják maradéktalanul pótolni a több évet felölelő felsőfokú képzésekkel.

Sok, az IT-szektorban működő vagy az ágazathoz kapcsolódó vállalkozásnál ezért ma már nem elvárás a diploma, fontosabb a magas szintű nyelvismeret, de ez sem általános, mert a kis- és középvállalkozásoknál sok esetben még a gyakorlati nyelvismeret hiánya sem hátrány. Ugyanakkor az egyetemeknek, főiskoláknak is köszönhető, hogy nemzetközi összevetésben is magas színvonalú a hazai szakemberek tudása – fejtette ki Nyisztor József.

Az IT-szektorban elérhető keresetek folyamatos, jelentős emelkedése, valamint a nemzetközi szolgáltató központok már most magas, ráadásul folyamatosan növekvő magyarországi jelenléte miatt nem jellemző a hazai szakemberek elvándorlása, ám külföldi munkavállalás esetén is piacképes a tudásuk. A versenyképes szaktudással rendelkezők ezért elsősorban tapasztalatszerzés céljából, rövidebb időre mennek külföldre, egyre jellemzőbb, hogy távmunkában kapcsolódnak be egy-egy nagyobb nemzetközi projektbe.

A képzések szakterülettől függően 1,5–2 millió forintba kerülnek, ezt a díjat azonban a felvett hallgatóknak nem kell kifizetniük, azt részben az állam, részben a munkáltatók finanszírozzák. A program 2,5 milliárd forintos kormányzati támogatással valósul meg. Az ügyvezető kiemelte: jelenleg mintegy száz céggel működnek együtt a programban.

Összességében a Training360 további kétezer piaci szereplővel áll kapcsolatban, folyamatosan figyeli az igényeiket, ez alapján meghatározva a képzések ütemezését, tematikáját. Az eddigi oktatásokon részt vevők 95 százaléka sikeresen elhelyezkedett az adott területen, ezért a program rendkívül kedvező lehetőség mindenkinek. A januári képzésre október 8-tól lehet jelentkezni.