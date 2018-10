Forró nyár a kiskereskedelemben

A statisztikai adatok szerint augusztusban rekordforgalmuk volt a hazai boltoknak

Az elemzői várakozásokat is meghaladta a kiskereskedelem augusztusban mért növekedése. A legforróbb nyári hónapban csúcsra járt a magyar lakosság fogyasztása mind az élelmiszerek, mind a szezonhoz köthető iparcikkek, illetve a tartós használati eszközök beszerzése terén. A piaci becslések idén éves rekordforgalmat jeleznek.

Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom 6,3 százalékkal, a naptárhatással kiigazítva pedig 6,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábban mért bolti eladásokat, sőt az idei júliust is több mint egy százalékkal túlszárnyalta. Ilyen gyors ütemű bővülésre az elemzők sem számítottak, noha a hazai kereskedelem már ötödik éve felívelő pályán van.

A nyári szezon utolsó hónapjában, amikor a belföldi turizmusban is nagyon megélénkült a forgalom, leginkább a nem élelmiszer jellegű termékeket vásárolták: a havi növekedés éves összevetésben 10,7 százalék volt – az idén a januári 12,7 és a júniusi 10,9 százalék után harmadszor mért két számjegyű növekedést a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az élelmiszerekből is május óta augusztusban fogyott a legtöbb: az előző havi 1,9 százalék után 4,1 százalékkal nőtt az ital- és ételértékesítés forgalma. Meglátszott az üzemanyagtöltő állomások látogatottságán, hogy ebben az időszakban nagyon sokan keltek útra: eladásaik 6,8 százalékkal gyarapodtak a tavalyi azonos időszakhoz képest. Az év első nyolc hónapjában összességében 6,7 százalékos volt a kiskereskedelmi forgalom növekedése.

A fogyasztás bővülése mögött egyrészt a kormány és a munkaadók közötti adó- és bérmegállapodás, másrészt a foglalkoztatottság növekedése áll – ezek hozzájárulnak a korábban elhalasztott családi beruházások megvalósulásához – így kommentálta Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára a legfrissebb kiskereskedelmi adatokat az M1 aktuális csatornán. Kiemelte, hogy az online értékesítés területén két számjegyű növekedéssel számolnak, mivel a fizetési feltételek javulása, az innovációk és a vásárlói szokások változása is ösztönzi az internetes kereskedelmet.

A piaci várakozásokat meghaladó növekedés a GDP harmadik negyedévi alakulása szempontjából is kedvező jel lehet – vélekedtek az elemzők. Viro­vácz Péter, az ING Bank vezető elemzője úgy ítéli meg, hogy az erős bérkiáramlás továbbra is képes lesz fenntartani a kiskereskedelem 6-7 százalék körüli növekedési ütemét. A szakértő az év egészére 6,9 százalékos teljesítményt jelzett, ami azt is jelenti, hogy a fogyasztás maradhat a gazdaság egyik legfontosabb motorja.

Az idén folytatódó, 8 százalékot meghaladó reálbér-növekedés, a március óta 16 éves csúcs közelében tartózkodó fogyasztói bizalom, a háztartások pénzügyi vagyonának meredek növekedése miatt fennmaradhat a dinamikus bővülés – fejtette ki lapunknak küldött elemzésében Suppan Gergely. A Takarékbank elemzője a tavalyi 5,6 százalékos növekedés után az idén 6,2 százalékos piaci bővülést vár.

Jövőre a reál­bérek növekedése 6 százalékhoz közeli mértékben folytatódhat, a kiskereskedelmi forgalom növekedése pedig 4,5 százalék körül alakulhat a Takarékbank szakértője szerint, aki úgy véli, a keresletnek további lökést adhat az új lakások idén és jövőre várható átadási hulláma is. A háztartások ugyanakkor nem csupán a kiskereskedelemben növelik fogyasztásukat, így a vendéglátás, belföldi turizmus, szabadidő, szórakozás, valamint egyéb szolgáltatások területén is jelentős bővülésre lehet szerinte számítani – hívta fel a figyelmet.

Eközben az euróövezetben negatívba fordult a lakosság fogyasztása: ­augusztusban a júliusihoz képest, szezonális kiigazítással 0,2 százalékkal csökkent az eladott áruk mennyisége, nem változott viszont az Európai Unió 28 tagállamában.