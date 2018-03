Formálódik a nemzeti egység a kereskedelemben

A munkaerőhiány továbbra is az egyik legégetőbb probléma a szektorban

Miután tizenhét évnyi tagság után tavaly kilépett az Országos Kereskedelmi Szövetségből a Reál, a vidéken és Budapesten több mint kétezer boltot jegyző hazai üzletlánc márciusban a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség tagja lett – tudta meg a Magyar Idők. Ezzel több mint ezermilliárd forintra nőtt a kizárólag magyar kereskedelmi cégeket képviselő szervezet tagjainak éves forgalma, vagyis összefogással a legerősebb hazai kereskedőket tömörítő szervezetté váltak. A magyar szövetség az ágazati párbeszédbizottság frissen megválasztott tagjaként több konkrét javaslattal készül a piaci viszonyok rendezésére.

Erős bástyát kapott a kiskereskedelem munkaadói oldalán 2014-ben alakult Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ). Márciusban a tagjai közé lépett a több mint 300 milliárd forintos éves forgalmat bonyolító Reál bolthálózat több mint kétezer, franchise rendszerben együttműködő magyar üzletével – tudta meg a Magyar Idők.

Lapunknak Kujbus Tibor, a Reál Hungária Élelmiszer Kft. ügyvezetője elmondta: időszerű, hogy a magyar tulajdonú piaci szereplők hatékony és az érdekeiket maximálisan képviselő erős érdekképviseletet kapjanak a fontosabb ágazati kérdésekben, mert a megerősödött lakossági fogyasztásban egyre élesebb a verseny.

Mint mondta, a kisvállalkozások továbbra is hátrányban vannak a nagy áruházláncokkal szemben, ezért megfelelő súlyú összefogás nélkül a multicégek által uralt kiskereskedelemben továbbra is csak korlátozottan érvényesülnek a magyar érdekek.

Az ügyvezető felidézte: tavaly ősszel azért döntöttek úgy, hogy hosszú tagság után kilépnek a multiláncokat is képviselő Országos Kereskedelmi Szövetségből, mert megítélésük szerint több esetben a nemzetközi cégek előnye fontosabb szempont volt a szervezetnél a piacszabályozó intézkedésekkel kapcsolatos érdekképviseleti állásfoglalások során.

Azt is megjegyezte, hogy továbbra is az egyik legégetőbb probléma a munkaerőhiány a napi fogyasztási cikk ellátási láncban, ugyanis hiába a jelentős béremelések, több fizikai munkakörben lehetetlen feltölteni az üres álláshelyeket. – Kellően képzett, megfelelő számú munkaerő híján az előre tervezett fejlesztések is veszélybe kerülhetnek, illetve beruházások csúszhatnak, ez az ágazatban általános jelenséggé vált.

A további fejlődés érdekében erre megoldást kell találni – mondta Kujbus Tibor.

Lapunknak az MNKSZ főtitkára elmondta: tagságuk folyamatosan bővül, mert egyre több hazai kereskedő ismeri fel, hogy minden eddiginél nagyobb szükség van érdekeik képviseletére. – Kezdettől az a célunk, hogy a mindenkori jogszabályi környezetben érvényesüljenek a magyar kereskedők érdekei, hiszen ott vannak a legkisebb településeken is, élelmiszer-ellátási feladatot látnak el – jegyezte meg Neubauer Katalin. Hozzátette, hogy a kistelepüléseken a multik soha nem fognak üzletet nyitni, mert számukra ott nem termelődik elvárt mértékű nyereség.

Boltokra azonban mindenütt szükség van. Ezért a főtitkár szerint nem kérdés, hogy van létjogosultságuk a kis alapterületű üzlettípusoknak, azonban azt is látni kell, hogy ezeknek megkülönböztetett figyelemre és kormányzati segítségre van szükségük.

Vázolta: számítani lehet rá, hogy a munkaerőhiány és a bérhelyzet 2018-ban is nagy arányban tüntethet el hazai kisboltokat a piacról, ám ezt a folyamatot kormányzati eszközökkel meg lehet fékezni. – Az MNKSZ a hazai kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások legnagyobb érdekképviseleti szervezete lett, az ágazatban működő cégek jövőjét befolyásoló egyeztetések során továbbra is következetesen kiállunk a magyar vállalkozások érdekeiért – hangsúlyozta Neubauer Katalin.