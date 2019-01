Fordulat jöhet az albérletek piacán

Az új lakások zömét befektetők vették meg, a kínálat bővülése díjcsökkenést is magával hozhat

Mivel az idén átadandó új otthonok jó részét befektetői céllal vásárolták meg, azok jelentősen bővíteni fogják az albérleti kínálatot a nagyobb városokban, ami akár a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet. Az elmúlt években nagyon megdráguló bérléssel mindenesetre a tulajdonosokkal szemben támasztott elvárások is megnőttek.

Az előző években elindult építkezések jelentős része idén fejeződik be, az új lakások megjelenése pedig fordulatot hozhat az albérletek piacán az Ingatlan.com elemzése szerint. Balogh László, a hirdetési oldal vezető gazdasági szakértője azt mondta, mivel az eladási céllal épült új lakások jelentős részét befektetők vásárolták fel, ezzel a bérleti piacon ugrásszerűen nő majd a kínálat.

Jelenleg Budapesten egy legfeljebb 80 négyzetméteres albérletért havonta átlagosan 150 ezer forintot kell fizetni, azonban az új vagy újszerű ingatlanokért 170 ezret. Székesfehérvárott az átlagos díj csak 110 ezer forint havonta, de az újabb ingatlanokért jellemzően 160 ezret is elkér a tulajdonos. Az új vagy újszerű kiadó lakások felára legalább 10-20 százalék valamennyi megyeszékhelyen.

– Az új és újszerű lakásokat eddig is magasabb áron lehetett bérelni, ezért a vevőkért folytatott verseny hatására mérséklődhet a bérleti díjban megjelenő minőségi felár. Ez a folyamat egy szinttel lejjebb is változást eredményezhet. A rosszabb minőségű lakások hátrányba kerülhetnek az új építésűekhez képest, ezért lehet, hogy a jövőben ezeket az ingatlanokat csak alacsonyabb áron tudják a tulajdonosok bérbe adni – mondta lapunknak Balogh László.

Ez azt is jelenti, hogy ugyanannyi pénzért valószínűleg jobb minőségű lakást tudnak bérelni az érintettek. Közvetett módon az új és használt lakások piacán látható erős kereslettel párosuló drágulás az albérletpiaci keresletet is erősítheti. Az áremelkedés miatt ugyanis Budapestre és a többi nagyvárosba költözők közül sokan a vásárlás helyett inkább a lakásbérlés felé vehetik az irányt.

A GDN Ingatlanhálózat szerint 2019-re változott a helyzet, mert a bérlők ugyan kifizetik az egyre emelkedő bérlemények árát, de már magasabb igényeik vannak, mint korábban.

– Egy másfél szobás budapesti lakás díja a kétszeresére emelkedett néhány év alatt, amiért a bérlők sokkal komolyabb nívót is várnak el. Az esetek többségében vagy a bérlő vállalja a kivett lakás felújítását nyomott bérleti díjért, vagy a tulajdonosnak kell tudomásul vennie, hogy ha magasabb árat szeretne, akkor az ingatlant szép, lakható, kifestett állapotban, sok esetben bútorozottan kell a bérlő rendelkezésére bocsátania – magyarázta Gadanecz Zoltán, a hálózat tulajdonosa.

Mint rámutatott, az utóbbi időben egyszerűsödött az adózás, a számlázást és a tiszta jogviszonyt is elvárják a bérlők. De az állagmegőrzés is fontos, például a fűtőberendezések és a klíma éves karbantartását szintén feltételként szabhatják a tulajdonosnak. – Érdemes a szerződésben kikötni, hogy mely költségeket kinek kell vállalnia. Persze ezt is bármikor újra lehet tárgyalni, ahogy a rezsifizetés módját vagy a szerződés időtartamát – mondta a szakember.