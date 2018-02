Fontos járműbiztosítási határidőre érdemes figyelni

Jövő csütörtökig van idejük az autósoknak befizetni a kgfb-díjat

Legkésőbb március elsejéig kell rendeznie az esedékes díját annak a másfél millió gépjármű-, köztük csaknem egymillió személyautó-tulajdonosnak, akinek év végi évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása (kgfb) van. Különösen az idei kampányban biztosítót váltó mintegy százezernyi autósnak kell figyelnie, mert ha nem kapnák meg a díjfizetésről szóló értesítést, az elmaradás akkor is az üzemben tartók felelőssége.

Bár a biztosítók kár esetén már január elsejétől fizetnek, a törvény az ügyfeleknek hatvannapos díjfizetési haladékot tesz lehetővé – írta Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége gépjárműszekciójának elnöke lapunkhoz eljuttatott felhívásában. Ha azonban egy biztosító a határidő lejártáig nem kapja meg az esedékes díjösszeget, a hatályos jogszabály értelmében már másnap törölnie kell az adott szerződést. Ezért aki eddig még nem intézkedett, olyan fizetési módot válasszon, hogy pénze biztosan idejében célba érjen.

A csekkes fizetés a néhány napos átfutás miatt jövő keddtől már nem garantált megoldás. Mivel az átutalás a magyar bankszámlák között immár néhány óra alatt megtörténik, csütörtök délig a banki átutalás a megfelelő eljárás a csekkes befizetés helyett.

A bankkártyás fizetés nem egyenlő az átutalással, mert előbbi átfutási ideje több nap is lehet. Az utolsó napon azonban az a legbiztosabb, ha az érintett biztosító pénztárába fizetik be az esedékes díjat. Tisztában kell lenni az iroda nyitva tartásával, és azzal, hogy több biztosító már nem működtet pénztárat az ügyfélszolgálatán.

Az az ügyfél, akinek a díj nem fizetése miatt megszűnt a kötelező biztosítása, a fedezetlenség időtartamára fedezetlenségi díjat köteles fizetni, amelynek mértéke naponta 340–760 forint között mozog. Emellett ugyanannál a biztosítónál kell újra szerződést kötnie, visszamenőleg a türelmi időre járó díjat is le kell rónia, és választási lehetőség nélkül azonnal a teljes évre járó biztosítási díj összegét ki kell fizetnie.

Ráadásul mindhárom összegre meg kell fizetni a harmincszázalékos baleseti adót is. A legsúlyosabb következmény ugyanakkor az lehet, ha az ügyfél a fedezetlenség időszakában kárt okoz: ilyenkor neki kell állnia a személyi sérülés esetén akár több tíz milliós kártérítést is, ami akár életre szóló fizetési kötelezettséget is jelenthet.

Különösen az idei kampányban biztosítót váltó mintegy százezernyi autós esetében okozhat gondot, ha nem kapja meg a díjfizetésről szóló értesítést.