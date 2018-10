Fontolva fejlesztenek a fapados légitársaságok Ferihegyen

Erősödik a kínai kapcsolat, előremenekül a piacvezető diszkont

Körvonalazódik a jövő évi járatok kínálata a budapesti repülőtéren. Az eddigi évek két számjegyű növekedésének fenntartásához új interkontinentális kapcsolatok kellenek, jön is a közvetlen sanghaji járat nyárra. A diszkontok versenyében jövőre a Ryanair látszik erőteljesebbnek, négy új célpontra repülnek Ferihegyről, míg a Wizz Air konszolidálni látszik az idei növekedését.

A 2018–2019-es téli menetrend az őszi óraátállítástól, azaz október 28-tól lép életbe, a szezon első újdonsága a ­MyWay grúz légitársaság lesz, amely heti három alkalommal repül Tbiliszi és Budapest között. A brit szigetek és Magyarország között egyszerre négy új járat is indul, az EasyJet heti két alkalommal repül London Southend repülőterére és Manchesterbe is. A Wizz Air heti három járatot indít Doncaster/­Sheffield repülőterére, a LOT pedig London City abszolút központi elhelyezkedésű repülőterére viszi utasait.

Tipikus nyaralójárattal indul a Wizz Air az izraeli Eilatba, míg a Ryanair október 28-tól a jordániai fővárosba, Ammanba indít heti két járatot, majd pedig Marseille is felkerül az ír légitársaság kínálatába.

A légitársaságok egy része már jövő nyárra is jelezte újdonságait. Ezek között eddig a Ryanair jár az élen, mivel az ír ultradiszkont-légitársaság egyszerre négy járatot is bejelentett már. Heti két alkalommal repülnek az írországi Corkba, és ugyanígy kétszer egy héten közlekednek Cagliariba, Szardínia szigetére és az Olaszország adriai partján fekvő Bariba is. Jövő év májusától a spanyolországi Sevilla is bekerül a ­Ryanair kínálatába, heti két alkalommal. A francia Transavia pedig jövő tavasztól a Loire folyó torkolatában fekvő Nantes városát teszi elérhetővé a magyar utasok számára.

Kínába már a második célállomásra lehet közvetlen járattal eljutni, megállapodás született ugyanis a Budapest és Sanghaj közti légi járatról – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ-közgyűlés idején. A tárcavezető megállapodott Vang Ji kínai külügyminiszterrel, hogy a Budapest–Peking járat után jövő nyártól Budapest és Sanghaj között is közvetlenül lehet utazni és árut szállítani is. Az új járat magasabb szintre emeli a kínai jelenlétet mind a hazai gazdaságban, mind a vendéglátásban.

A nyár számos megrázkódtatást hozott mind az utazók, mind a légitársaságok számára: különösen a piacvezető ír diszkont szenvedett látványosan lázongó alkalmazottai miatt, de a kiélezett forgalmi helyzet a magyar gyökerű Wizznek is számos problémát okozott. A hazai hatóságok ki is róttak a két fapadosra összesen 225 millió forint büntetést, azonban az érintettek vitatják a jogalapot.

A Wizz az idei 17 százalékos növekedés után 2019-ben csak 5 százalékosat tervez, ami a debreceni bővítést jelenti. Vagyis Budapesten idén nem növeli kapacitásait a magenta cég, mi több, a megszüntetett desztinációk száma magasabb, mint az újonnan indítottaké. Ezzel szemben a Ryanair lendületesen bővít, jövő nyáron versenyhelyzetet teremtenek a Budapest–Bari járaton a Wizz Airnek, és ugyanezt teszik Szardínia szigetén is.

A Wizz Air tehát – amely időközben végrehajtott némi belső karcsúsítást és átalakította a menedzsmentjét – igen körültekin­tően készül az előttünk álló évre, amely meglehetősen kiszámíthatatlan a küszöbönálló brexit és a bizonytalan világgazdasági helyzet miatt. Eközben a Ryanair terjeszkedik, talán arra számít, hogy a közép-európai piacokon nem várják kellemetlen meglepetések.