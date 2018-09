Feszültséget keltő drágulás

Az építőipari alapanyagok ára emelkedik, míg a cégek kapacitása véges

Az építőipari vállalkozások nem készültek fel a növekvő kereslet kielégítésére, ezért nehezebb kivitelezőt találni, a határidők kitolódnak, de az árváltozások is feszültséget okoznak a piacon. Az ágazati szakszövetség felmérése szerint a keresetek egyes területeken akár húsz százalékkal is nőttek, és jövőre is hasonló mértékű bérnövekedésre van kilátás. A cégstruktúra elaprózódottsága pedig továbbra is súlyos gondot jelent.

Erősen meglátszik a cégalapítási számokban is a megnövekedett építőipari kereslet és termelés. A nyári hónapokban a tavalyi magas arányokhoz képest is 15 százalékkal több vállalkozás jött létre három hónap alatt az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint. Noha az 1170 új cégre csaknem ezer törlés jutott, a hazai ágazatok közül szinte egyedüliként az építőiparban növekszik a működő vállalkozások száma.

Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója szerint ugyanakkor a magas alapítási és törlési arány erős hullámzást jelent, ami egészségtelen. A havi ötven-hatvan induló felszámolás jóval kedvezőbb a korábbi évek adatai­hoz képest, de még mindig veszélyesen sok, egyúttal pedig számottevő kifizetetlen számlát jelent.

Pertics Richárd úgy ítéli meg, hogy júliusban a növekedés már-már extrém értékeket hozott egyes mutatókban. A hó végi építőipari szerződésállomány a statisztikai hivatal adatai szerint több mint 60 százalékkal, míg az új szerződések mértéke 70 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakát. A szakértő felhívta a figyelmet, hogy bár a növekedés jó hír, ám az ilyen mértékű emelkedés már veszélyeket is hordoz magában. Nyilvánvaló ugyanis, hogy sem a termelőkapacitás, sem a gépek, a specia­listák és a szakmunkások száma nem tud évről évre 30-50 százalékos növekedést véghezvinni.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szerint a kapacitást a rendelésállományhoz igazítani, a hatékonyságot növelni nehéz az ágazatot jellemző, elaprózott cégstruktúra mellett. Ráadásul a hatékonyságjavulást nehezíti, hogy lényegesen nagyobb a segédmunkások aránya a foglalkoztatottakon belül, mint korábban.

Az ÉVOSZ négyszáz ágazati mikro-, közép- és nagyvállalkozás megkérdezésével készített felmérése szerint a cégek életében jelentős problémát okoznak a beszerzési nehézségek, de a bővülés legnagyobb akadályának továbbra is a szakemberhiányt és a kapacitás korszerűtlenségét látják. A válaszok alapján megállapítható, hogy a lekötött rendelésállomány már az év közepén meghaladta több cég jelenlegi erőforrásait. A felmérés szerint a vállalkozások a korábbi években nem készültek fel a növekvő kereslet kielégítésére, ezért nehezebb kivitelezőt találni, a határidők kitolódnak és az árváltozások is komoly feszültséget keltenek a piacon.

A cégek tapasztalatai szerint az idén legerőteljesebben, mintegy húsz százalékkal a hőszigetelő anyagok ára emelkedett tavalyhoz képest. Ugyanakkor tíz százalékot meghaladó mértékben drágult a beton, a tégla, a hidegpadlóburkolat, a szaniteráru, az elektromos kábel és egyes gépészeti szerelvények is. A cégvezetők jövőre további mintegy 15 százalékos árnövekedést várnak a hőszigetelőknél, és a többi termékcsoportban is legalább 8-13 százalékot.