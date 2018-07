Felzárkóznak a netezésben a szépkorúak

Kettőnél is több eszközt használnak azok az idősek, akik hasznosnak találják az internetet

A felnőtt magyar internetezőknek fontos, hogy a családjuk idősebb tagjai is otthonosan mozogjanak a digitális világban. Ennek érdekében legalább alkalmanként, de akár rendszeresen is segítik a szülőket, nagyszülőket eligazodni az internet és a digitális eszközök használatában. A támogatás sikerét jól jelzi, hogy a netet már használó idősek akár több, internetezésre alkalmas kütyüt is használnak. Például az orosházi nyugdíjas-egyesület tagjai, akik egész nyáron izgalmas digitális játékokkal kapcsolódhatnak ki.

A netezők szerint az idősebbeknek a digitális képességek elsajátításához a közös tanulás a legjobb út, amely egyszerre jelent több együtt töltött időt, közös fejlődést és közös szórakozást is. Ez derült ki az eNET és a Telekom Jelentés az internetgazdaságról című friss kutatásából, amely az idősek és a digitális világ viszonyával foglalkozik.

Nélkülözhetetlennek tartja a felnőtt magyar internetezők 70-80 százaléka információforrásként, kommunikációs csatornaként, ügyintézéshez, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségként a hozzáférést a világhálóhoz, de a munkához és a tanuláshoz is elengedhetetlen a válaszadók túlnyomó többsége számára.

A válaszadók kilencven százaléka szerint az idősebb generációk nem használják ki eléggé az internet adta lehetőségeket. Jó jel, hogy több mint nyolcvan százalék tartja fontosnak, hogy a fiatalok segítsenek az idősebb családtagoknak a digitális képességek elsajátításában, és számos előnyét is látják a közös tanulásnak: azon túl, hogy több időt töltenek el együtt, a fejlődés is mindkét fél számára tapasztalható a többség szerint, de az sem elhanyagolható tényező, hogy közös szórakozást is jelent a megkérdezettek kétharmadának.

A válaszadók szerint az internet az idősebbek életét elsősorban a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel történő kapcsolattartás, az információkeresés és az ügyintézés terén könnyítené meg. A fiatalabb, 41 év alatti netezők nem is hagyják, hogy idősebb családtagjaik kimaradjanak a digitális világ nyújtotta lehetőségekből: 17 százalék rendszeresen, 59 százalék alkalmanként szokta őket tanítani az internet és a digitális eszközök használatára, nyolc százalék esetében pedig a család más tagja szokta ezt tenni.

Az idősebb rokonok mintegy fele használja otthon a netet, de a mobilinternetet és az interaktív tv-szolgáltatást alig több mint egytizedük. Bár a nagyszülők, dédszülők és egyéb idősebb rokonok többsége (61 százalék) továbbra is ragaszkodik a vezetékes telefonhoz, mobiltelefon-szolgáltatást (is) 70 százalékuk használ. A netező nagyszülők, dédszülők eszközhasználat terén is igen aktívnak bizonyultak: harmaduk egy, másik harmaduk kettő, a harmadik harmaduk pedig ennél is több internetezésre alkalmas eszközt használ.

Az okostelefon a legnépszerűbb, amit az asztali számítógép és a laptop követ 50-55 százalék körüli arányokkal. Tabletet 27, okostévét 22 százalékuk használ.

Az sem mindegy persze, hogy mire is használják az idősek a netet. A válaszokból kiderült, hogy 43 százalékuk inkább hasznos tevékenységre, 37 százalékuk pedig szórakozásra is használja a világhálót. Napi szinten böngészés, közösségi oldalak látogatása, csetelés és hírolvasás miatt csatlakoznak a netre az idősek. Nemritkán előfordul az is, hogy videotelefonon beszélgetnek a családdal vagy online játszanak.

A közös játékkal szeretné segíteni a fiatalabbak és az idősebbek közti kapcsolat szorosabbra fűzését a Magyar Telekom, amely ennek érdekében Orosházán szervezett gamertovábbképzést a szépkorúaknak. Az Evangélikus Egyházközség Fénysugár Nyugdíjas-egyesületének tartottak játékos foglalkozást népszerű fiatal youtuberek. A videómegosztó szolgáltatás hetvennégy éves felhasználója, Jolcsi néni is segített az egyesület tagjainak megismerkedni a mozgásérzékelős interaktív és más online játékokkal.

Kipróbálták az X-boxot is, és drónokat is reptettek. A nyár végére majd kiderül, hogy az orosházi idősek mennyit fejlődtek két hónap alatt az online játszás terén. A számítógép és az internet világát öntevékeny módon felfedező Jolcsi néni példája jól mutatja, hogy az új készségek megszerzésére való nyitottság nem korkérdés.