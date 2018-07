Felülmúlta a várakozásokat a kiskereskedelem

Ötvenkilencedik hónapja nő folyamatosan a kiskereskedelmi forgalom. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keddi tájékoztatása szerint a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 7,2, naptárhatástól megtisztítva 7,8 százalékkal haladta meg májusban az előző év azonos időszakáét. Az élelmiszer- és élelmiszer-jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 5,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,1 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Miniszté­rium (ITM) helyettes államtitkára az adatokra reagálva hangsúlyozta: a családok jövedelmének emelkedése jelentős hatással van a kereskedelmi forgalomra. Kiemelte a nem élelmiszer termékek, a tartós fogyasztási cikkek vásárlásának bővülését. Kitért arra is, hogy az üzemanyagok forgalma szintén jelentősen nőtt, egyebek mellett a szolgáltatások igénybevétele, a turizmus, az utazások élénkülése miatt. A béremelések folyamatosan növelik a háztartások jövedelmét, a tárca arra számít, hogy a következő hónapokban is dinamikusan bővül majd a fogyasztás, így a kiskereskedelem is tartós növekedés elé néz

A kiskereskedelmi forgalom májusi bővülése meghaladta az elemzői várakozásokat. Az MTI-nek nyilatkozó szakértők további növekedésre számítanak, ami az év második felében lassulhat. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint egyelőre nincs ok azt gondolni, hogy bármi megtörhetné a fogyasztás lendületét. A munkaerőpiac erősödik, így a szakértő az év egészében a kiskereskedelmi forgalom átlagosan 7 százalék feletti bővülésére számít. Horváth András, a Takarékbank elemzője úgy látja, hogy a tavalyi növekedést idén gyorsabb, 6,2 százalékos éves bővülés követheti, ami érdemben hozzájárulhat a GDP növekedésének gyorsulásához is.

A minden ágazatban jelentkező munkaerőhiány miatt a bérek növekedési üteme meghaladhatja a várakozásokat, ami a fogyasztás, valamint a kiskereskedelmi forgalom még gyorsabb növekedését eredményezheti – tette hozzá az elemző. Felidézte, hogy 2015 átlagához képest 17,5 százalékkal, 2010-hez képest pedig 29,2 százalékkal emelkedett a kiskereskedelmi forgalom. A kiskereskedelem gyorsulásával összhangban a tavalyit meghaladó, 4,6 százalékos vagy annál gyorsabb GDP-növekedésre számít a Takarékbank elemzője.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank se­nior makrogazdasági elemzője az MTI-hez eljuttatott kommentárjában kifejtette: a májusi kiskereskedelmi forgalmi adatok alátámasztják azt a várakozást, hogy a második negyedévben is a lakossági fogyasztás lehet a GDP-növekedés legfontosabb hajtóereje.

A szakértő szintén úgy látja, hogy a forgalom bővülését az alacsony munkanélküliségi ráta, a növekvő bérek, az elhalasztott fogyasztás pótlásának igénye is támogatja. Mindez nemcsak az év első felére, hanem várhatóan az egészére igaz lehet – tette hozzá.