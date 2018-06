Felkészültek a balatoni büfékben az idei szezonra

Jellemzően másfélszeresére nőttek a bérek a balatoni kiemelt üdülőövezetben az elmúlt két-három év során, a munkaerőhiány kezelhető, a vendéglátósok felkészültek az idei szezonra – közölte pénteken a Balatoni Turizmus Szövetség.

Mintegy háromezer, balatoni turizmusban érdekelt vállalkozót tömörít a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ), amelynek elnöke tegnap Balatonföldváron arról beszélt, nem igazak azok a sajtóértesülések, miszerint a magyar tengernél már az egymillió forintos fizetést is el lehet érni a szezonban.

Egymilliót nem, feleennyit is csak kevés helyen, ám százezreket lehet keresni kemény munkával – fogalmazott Hoffmann Henrik. Mint mondta, a balatoni bérek főként az áfacsökkentésnek köszönhetően évente 10-20 százalékot emelkedtek az utóbbi két-három évben, mára megközelítve a nyugati bérszínvonalakat. Példaként említette, hogy a szakácsok, séfek fizetése akár meg is duplázódott, egy szállodai szobaasszony három évvel ezelőtti 120 ezer forintos havi fizetése pedig ma már 200 ezer forint körül alakul.

A vendéglátás jövedelmezősége az áfacsökkentés mellett a forgalom és a fizetőképes kereslet növekedése miatt is javult mostanra, ez a tendencia Hoffmann Henrik szerint a következő években is fenntartható lesz. A Balatonnál különösképpen, mivel szavai szerint a desztináció mára európai összehasonlításban az egyik legkomplexebb, ár-értékarányban is az egyik legversenyképesebb üdülőhellyé vált.

Ennek is köszönhető, hogy az év első három hónapjában több mint 17 százalékkal emelkedett a vendégéjszakák száma az üdülőrégióban.

A munkaerőhiány kapcsán az elnök azt mondta, országos jelenségről van szó, ami a Balatonnál a szezonalitás miatt erősebben jelentkezik. Azonban megnyugtatta a kedélyeket: minden évben meg tudták oldani, és szerinte jó szervezéssel idén is megoldható lesz ez a probléma betanított, átképzett munkavállalókkal, illetve diákokkal. Közölte, a munkaerőhiánynak csak részben oka a külföldre vándorlás, hiszen egy felmérés szerint a magyar munkavállalók öt százaléka dolgozik külföldön, ami nem esik messze a 3,9 százalékos európai átlagtól és sokkal jobb helyzetet mutat, mint Romániában, ahol húszszázalékos ez az arány.

– Elvesztették a szakmák a becsületüket, amin a javuló fizetések változtatni fognak. Eközben nőtt a turisztikai vállalkozások száma, ami több munkaerőt igényel – tette hozzá.

Megjegyezte azt is, hogy fel kell hagyni azzal a kádári nosztalgiával, hogy a Balaton mindenkié, és ott mindenki megengedhet magának mindenféle szolgáltatást.

– A Balatonnál ma már egy magasabb színvonalú turisztikai élmény is szerezhető, aminek ára van. Ha nőnek a bérek, az árak is változnak. Amint Euró­pa nagy üdülőhelyein, a Balatonnál is vannak drága, kiemelkedő színvonalú, és vannak olcsó települések. Az a nyaralóhely, ahol a szolgáltatások magas színvonalúak, nem mindenkinek megfizethető, de vannak olyanok is, amelyeken kevesebb a szolgáltatás, de megfizethetőbbek.