Felelősöket keres a Nébih

Az idén az átlagosnál is több méh hullott el, vizsgálják az okokat

Még az idén fény derülhet arra, hogy mi áll a megszokottnál nagyobb mértékű méhpusztulás mögött. A hatóság kiemelten kezeli az ügyet, eddig számtalan mintát vettek az érintett területeken.

Nagy erőkkel nyomoznak a hatóság szakemberei az idei méhpusztulás okai után. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (Nébih) megtudtuk: nemzetközi szervezetek és kutatók egyaránt világszerte kutatják a méhcsaládok gyengülésének okait, de eddig egyetlen vizsgálat sem ért el áttörő eredményt.

A méhészek jelzései alapján 2018-ban hazánkban is széles körű tényfeltáró vizsgálat indult a Nébih koordinálásával, szoros együttműködésben az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel (OMME). A hatóság munkatársai – az OMME által rendelkezésre bocsátott lista alapján – megkeresték az érintett méhészeteket, és részletes adatszolgáltatás kértek a pusztulás körülményeiről.

Közben a megyei kormányhivatalok is megkezdték a helyszíni ellenőrzéseket, illetve mintákat vettek többek között az elhullott méhekből, a vetőmagból, a talajból, a mezőgazdasági területeken található pocsolyákból és a méhek számára vonzó növényekből is, hogy elvégezhessék a növényvédőszer-maradékok analitikai vizsgálatát. A hatóság idén olyan méhészeteket is megkeres, ahol eddig nem tapasztaltak pusztulást, így az ott kapott adatokat egyfajta kontrollként tudják alkalmazni a vizsgálat során.

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a megszokottnál nagyobb mértékű méhpusztulást jeleztek országszerte a méhészek. Az OMME szerint évek óta megfigyelhető jelenség, hogy amikor a napraforgó és a repce kinyílik, megváltozik a méhcsaládok élete, megáll az addigi dinamikus fejlődés.

Az idén ugyanakkor a megszokottnál is több méhcsalád néptelenedett el. Az egyesület szerint összetett problémáról lehet szó. Önmagában ugyanis sem a gombaölő szer, sem a lombtrágya, sem a termésfokozó nem jelent veszélyt a méhekre, a szerek együttes alkalmazásának hatása azonban nem ismert.

A Nébih vizsgálata a növényvédő szerek lehetséges hatásán túl minden körülményt megpróbál figyelembe venni. Az ellenőrzés során kitérnek például a méhészetek méhegészségügyi állapotára, a földrajzi helyzetére, az elmúlt időszak időjárási anomáliáira és a méhek gyógykezelésére is. Megtudtuk, már ma is számos vizsgálati eredmény áll a hatóság rendelkezésére, azonban ezek elemzése még folyamatban van. A biztos eredményhez pedig további minták elemzésére is szükség van.

– Bízunk benne, hogy már az idén le tudunk vonni bizonyos következtetéseket az adatokból, például hogy van-e összefüggés egyes hatóanyagok vagy hatóanyagtípusok használata és a jelenség között, vagy a pusztulás a kezelésektől függetlenül jelentkezik – jelezte a hatóság. A gyanú szerint több körülmény együttes fennállása okozhatott bajt idén.

A hatósághoz az ország 14 megyéjéből összesen 28 méhmérgezéses esetet jelentettek be a gazdálkodók, emellett sokan a méhészeti egyesületen keresztül jelezték a problémát.