Felelősen biztosíthatják be magukat a diákok

Telefonos alkalmazásokban és a közösségi oldalakon is formálják a fiatal korosztály tudatosságát

A hétvégén zárult köznevelési programhét, a Pénz7 után a Magyar Biztosítók Szövetsége továbbra is törekszik a pénzügyi tudatosság népszerűsítésére. A szövetség lapunkkal azt közölte, idehaza a biztosítók tavasszal és ősszel több korosztályban célzott edukációs programokkal hívják fel a fiatalabb generációk figyelmét a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára.

Felidézik, a tapasztalatok szerint a fiatalok ugyan elméletben fontosnak tartják értékeik biztosítását, tenni viszont keveset tesznek érte, korlátozott körű biztosítási ügyeiket általában a szüleik intézik.

Ennek nem csupán anyagi okai vannak, hanem sok esetben a megfelelő tájékozottság is hiányzik, holott az ifjabbak esetében is rengeteg biztosítási eset merülhet fel, például utazáskor, sportoláskor. Erre egy, a Mabisz által megrendelt fókuszcsoportos kutatás is rávilágít.

A szakmai szövetség ennek alapján kialakította a fiatal generációs stratégiáját, amelynek fő küldetése, hogy a fiatalokat minőségi és hiteles információkkal lássák el, élményszerűen és a kritikus gondolkodást fejlesztő megoldásokkal, játékos formában.

A szövetség a YouTube-on, az Instagramon és a Facebookon terjesztett szezonális videókampányokkal, online játékokkal, fővárosi és vidéki egyetemekre szervezett roadshow-val egészíti ki a tavaly már kialakított edukációs csatornáit.

Ilyen volt 2017 szeptemberében a biztonság hete, amikor közösen kampányoltak az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottságával. Idén is folytatódik a Biztosítsd be magad! program, ami egy, az egyetemistákat célzó esettanulmányi verseny, illetve a szövetség közösségi oldalán közzétett színes infografika-sorozat.