Felelősebbek lettek mára a hitelfelvevők

Egyre felelősebben döntenek a lakásvásárlók a jelzáloghitel-felvételről: míg három évvel ezelőtt csak harminc százalékuk választott öt- vagy tízéves kamatperiódust, mára ez az arány csaknem kilencven százalékra nőtt – derül ki a Budapest Bank (BB) legújabb hitelpiaci összeállításából.

A pénzintézet adatai szerint hazánkban az ingatlanvásárlásra fordított átlagos hitelösszeg félmillió forinttal nőtt a fenti időszakban, miközben a kamatok jellemzően 0,6 százalékponttal csökkentek. 2016 januárja és 2018 júliusa között a bank által folyósított átlagos hitelösszeg 9,9 millió forintról 10,4 millió forintra emelkedett, az átlagos havi törlesztőrészlet pedig 75 500 forintról 71 ezer forintra csökkent.

Eközben az ügyfelek által igénybe vett átlagos futamidő is emelkedett: a korábbi átlag 193 hónap helyett ma már inkább 212 hónap, vagyis csaknem 18 évre vesznek fel hitelt a polgárok, ami azt is mutatja, hogy az anyagi helyzetük miatt hosszabb távú elköteleződést is vállalnak egy hitelintézet irányába.

– Arra biztatjuk az ügyfeleinket, hogy a jelenlegi alacsony kamatkörnyezet előnyeivel élve válasszanak minél hosszabb kamatperiódust, hiszen egy tízéves kamatperiódusú hitellel akár egy válságot is könnyebben át lehet vészelni – mondta Fatér Gyula, a BB lakossági üzletágvezetője.

Hozzátette, a hitelfelvevők nagy része – akár a 2008 körüli tapasztalatokból kiindulva – hosszú távon és felelő­sebben gondolkodik, és a többség hajlandó ennek érdekében magasabb törlesztőrészletet is vállalni.

Fatér Gyula azt is megjegyezte, hogy a jegybank korábbi döntése nyomán még idén szigorodnak a rövid kamatperió­dusú kölcsönök jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatói, ami szintén abba az irányba tereli az ügyfeleket, hogy hosszabb kamatperiódusú, jobban kiszámítható ingatlanvásárlási hitelt válasszanak.