Fékalkatrészeket nyomtat 3D-ben a Knorr-Bremse

Elindította budapesti üzemében a Knorr-Bremse csoport vasúti üzletága, a Knorr-Bremse Rail Systems azt a kísérleti projektet, amelyben a 3D fémnyomtatás bevezetésének lehetőségét vizsgálja a vasúti fékrendszerek alkatrészeinek gyártásában. Ehhez már be is szerezték 240 millió forintból a szükséges fémnyomtatót a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) támogatásával.

Ha a projekt sikeres lesz, a nyomtatót később a gyártásban is alkalmazhatják. A 3D-s fémnyomtatás részben a gyorsaság miatt hatékonyabb, mint a hagyományos gyártás, de megtakarítást is jelent, hogy kisebb az alapanyag- és szerszámigény, valamint az energiafelhasználás is, mint az öntésnél és a forgácsolásnál.

Ráadásul olyan geometriai alakzatok is kialakíthatók, amelyeket a hagyományos eljárásokkal nem lehet létrehozni. A nyomtatott alkatrészeket alaposan tesztelik a következő hónapokban. A Knorr-Bremse szerint a kis példányszámú, rövid határidejű gyártás kifizetődő az additív technológiával. Inkább a távoli jövőben várható, hogy a 3D-s nyomtatás egyes alkatrészek gyártásában is felválthatja a mai gyártási technológiákat.