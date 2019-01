Fejlesztés előtt a miskolci Bosch-gyár

Globális viszonylatban tovább erősödik a vállalat magyarországi cégének stratégiai szerepe

Két évig tartó projektben korszerűsíti miskolci gyárát a Bosch-konszern, a beruházás révén új generációs termékek gyártása és tesztelése válik lehetővé.

Tizennégymilliárd forintot meghaladó beruházás kezdődik a német Bosch-konszern miskolci autóipari gyárában, a Robert Bosch Energy and Body Sys­tems Kft.-ben. A 2021-ig tartó projekt során egyebek mellett új generációs termékek gyártósorait és tesztberendezéseket telepítenek – jelentették be a cég vezetői tegnap Miskolcon. Az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a 14,1 milliárd forintos beruházást a kormány 2,65 milliárd forint vissza nem térítendő összeggel támogatja – jelentette a távirati iroda.

A beruházás a már gyártott termékek – motorhűtő-ventilátor, elektromoskerékpár-hajtómű – új generációit és további új elemek, például okoskerék gyártását, modernizálását teszi lehetővé. A miniszter beszélt arról is, hogy tavaly a magyar gazdaságnak rendkívüli világgazdasági körülmények között sikerült prosperálni.

Szavai szerint a világgazdaság új korszaka köszöntött be 2018-ban, de a magyar gazdaság egyedülállóan jó, kiváló teljesítményt, rekordévet produkált. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a jó eredményt megalapozta a kormány beruházásösztönző tevékenységének átalakulása is. Hozzátette, hogy Magyarországra a nemzetközi gazdaság nemcsak termelési, hanem kutatási-fejlesztési helyszínként is tekint, a külföldi nagyvállalatok továbbra is bíznak hazánkban, a politikai és gazdasági stabilitásban, a dolgozók szakértelmében.

A Boschról szólva megemlítette, hogy a világ egyik legjelentősebb társaságaként folyamatosan bővíti magyarországi tevékenységét, újabb és újabb beruházásokat hoz ide. A cég a magyar–német gazdasági együttműködésnek is meghatározója, kulcsfontosságú szereplője.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Németország hazánk legjelentősebb partnere, a magyar export 27 százaléka áramlik oda. Emellett a német társaságok az első számú befektetők Magyarországon, a külföldi működő tőke 29 százaléka onnan jön. A tavaly bejelentett 98 nagyberuházásból 28 német. Termékeivel a Bosch több mint 120 éve, 1898 óta van jelen hazánkban, napjainkban a csaknem 15 ezer embert foglalkoztató kilenc leányvállalat forgalma 2017-ben meghaladta a 244 milliárd forintot. A 402 ezer embert alkalmazó konszern valamennyi gyárának árbevétele 2017-ben meghaladta a 78 milliárd eurót.

A mostani beruházásnak köszönhetően a miskolci autóipari gyár straté­giai fontossága és globális viszonylatban is kiemelt pozíciója tovább erősödik – erről Frank-Stephan Kupfer, a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. gazdasági igazgatója beszélt. Elmondta azt is, hogy a társaság 2003-ban alakult, járműipari alkatrészek és elektromos hajtások gyártásával foglalkozik és több mint 2500 embert foglalkoztat.

A beruházás megkezdésének bejelentésével egy időben készült el a miskolci gyár kétszázmilliomodik terméke. Ez az elektromechanikus fékrásegítő iBooster rendszer motorja, amely hatékonyabbá teszi a hibrid és az elektromos autókat, miközben a rövidebb féktáv és az elektronikuskormány-rendszer motorja fokozza a biztonságot.